Leonel Fernández, Bosch y el respaldo popular

POR GERALDO ROSARIO

En el año 2015 Cuando Leonel Fernández trato de aspirar a la presidencia de la República, se vio obligado a dimitir de sus aspiraciones por varias razones, entre ellas; la coyuntura política del momento, la lealtad y hermandad a Danilo Medina (demostrada en el proceso electoral del 2016), pero más que todo, su manejo prudente para no marchitar la obra que profesor Juan Bosch heredo al pueblo dominicano como instrumento de desarrollo y democracia; el PLD.

Por el compromiso con su partido y para evitar una crisis política en el país, el Dr. Leonel Fernández accedió a que se reforme la constitución y permitir una relección de Danilo Medina.

El agradecimiento de Danilo a Leonel Fernández no debe simplemente de circunscribirse a esa dimisión, anteriormente ya Leonel le había hecho presidente cuando Danilo Medina gano las elecciones en 2008 a pesar de estar abajo 20 puntos porcentuales del candidato opositor, ganando la presidencia gracias al apoyo y entrega total y sin reservas del presidente del PLD, (reconocido por el propio Danilo en su primera alocución como presidente electo).

Desde el 2016 al 2019 han pasado tres años, en 2015 se hizo una modificación constitucional que permitió la relección de Danilo, pero que reza claramente que este estaba impedido de presentarse nueva vez en el 2020 como presidente, no así para el Dr. Leonel Fernández que goza de todas las facultades civiles y políticas para aspirar a la presidencia de la Republica, siendo así era de esperarse que Leonel recibiera el mismo trato que dio a Danilo Medina, sin embargo este no habla y sus marionetas no dejan de maltratar y confrontar con todo lo que huela a Leonel Fernández, caso extraño ya que en el pueblo llano se dice que amor con amor se paga…

Juan Bosch Referente Histórico

En el día de ayer en la celebración del 110 aniversario del profesor Juan Bosch, Leonel Fernández en una alocución desde la ciudad de la Vega afirmo que uno de los grandes logros políticos del profesor Bosch fue lograr que una tercera fuerza política tenga vigencia y preponderancia en la Republica dominicana, ya que históricamente solo dos partidos o grupos se habían disputado la hegemonía partidaria en el país; trujillistas VS antitrujillistas, Duartianos Vs Santanistas, Rojos VS Azules, Perredeistas VS Reformistas, ect.

Fundado el PLD 1973, dijo Leonel Fernández que Juan Bosch había creado un nuevo pensamiento político diferente a los demás, que era obvio su supremacía, ya que al día de hoy es la fuerza política más exitosa en toda la vida republicana.

Después de las elecciones de 1978, donde el Partido de la Liberación Dominicana fue derrotado, obteniendo solo el 1% de los electores, Leonel Fernandez confeso que estuvo al lado del profesor juan Bosch al día siguiente del 16 de mayo de 1978, y presencio un hombre imperturbable un ser inconmovible que sentía que aunque en esos momentos no había obtenido el favor popular, estaba convencido de la firmeza de sus convicciones y que por tanto sus ideas se convertirían en algún momento en las ideas que dirigirían los destinos de la Republica dominicana, muestra de ellos es que para el 1996 el PLD alcanzo la presidencia y prácticamente la ha mantenido hasta el día de hoy.

De Leonel A Bosch

Leonel Fernández dimitió en el 2015, y al igual el Juan Bosch que perdió en 1978, y no se dejo maniatar ni perturbar por las calumnias, Leonel discípulo de Bosch dio mejor contexto sus ideales, trabajo para una constitución moderna y ha llevado a la población al pleno entendimiento de que la constitución es la norma, la guía, el límite del poder de quienes nos gobiernan y el sostén de la democracia.

Esto sin dudas ha solidificado grandemente el respaldo popular de Leonel Fernández se siente en campos y ciudades que el pueblo respalda su Constitución.

¡¡¡¡En el Natalicio de Bosch, La Constitución no está en venta!!!!

