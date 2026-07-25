Irán hace severa advertencia a fuerzas militares de los EE.UU.

TEHERAN.- El comandante del Cuartel General Central Khatam al Anbiya de Irán, Abdolrahim Abdollahi, lanzó una severa advertencia contra las fuerzas militares de Estados Unidos en medio del aumento de las tensiones entre ambos países.
El alto mando afirmó que Irán tiene preparados «billetes gratuitos y directos al infierno» para los militares estadounidenses y aseguró que, a partir de ahora, por cada ciudadano iraní que muera, «un militar estadounidense irá al infierno».
Según Abdollahi, esa será una «regla definitiva» en el campo de batalla y sostuvo que esta estrategia ya ha demostrado su efectividad en enfrentamientos anteriores.
ESCALADA DEL CONFLICTO
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente confrontación entre Washington y Teherán. En los últimos días, ambos países han intercambiado ataques militares, incluyendo bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní y acciones de represalia de Irán contra bases de Estados Unidos en la región.
Además, el Comando Central de Estados Unidos informó sobre la reanudación del bloqueo naval de los puertos iraníes, una medida que incrementa la presión sobre la República Islámica y eleva el riesgo de una mayor escalada militar.
POSTURA DE WASHINGTON Y TEHERÁN
El presidente Donald Trump advirtió que las operaciones militares continuarán hasta debilitar las capacidades militares iraníes. También amenazó con atacar infraestructura estratégica, como plantas eléctricas, puentes y objetivos energéticos, si Teherán se niega a negociar.
Por su parte, el Gobierno iraní sostiene que sus acciones responden a lo que considera violaciones del memorándum de entendimiento por parte de Estados Unidos y defiende sus operaciones como medidas de represalia.
Las declaraciones de ambas partes reflejan el endurecimiento de sus posturas y mantienen en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una expansión del conflicto en Oriente Medio.
an/am
SEVERA DE QUE PARTIDA DE TERRORISTAS, NO LE REVENTARON A SU LÍDER EN SU CAPITAL Y USTEDES LE HAN HECHO LO MISMO A EEUU, POR AHI NO ESTA TRUMP MUERTO DE LA RISA PAYASOS
Estos myerdas llevan meses amenazando y USA rompiéndoles el pichirrí cada día.
Ma güeno ke jasina
Aguaje.com
Cualquier parecido con Saddan Husein desde su cueva de ratones, es pura coincidencia.
SI, PERO LO PRIMERO QUE TIENE QUE IRAN ES PREPARAR UNA GRAN BOMBA BORRAR A ISRAEL, NO ES NADA LOS EEUU LE TIRARON DOS AJAPON EN1945, TIENE 377.812 KL CUADRADOS E ISRAEL SOLO 20.000KL CUADRADOS Y ASI ROMPER CON EL TRAPO DE MITO DE QUE ISRAEL ES EL PUEBLO DE DIOS, QUE YO NO SE DE CUAL DIOS MAS BIEN ES EL PUEBLO DE SATANAS.