El calor ha seguido este sábado afectando a la Rep. Dominicana

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Santo Domingo, 25 jul – Las altas temperaturas continúan incidiendo sobre el país y se producen precipitaciones aisladas en varias provincias, informó este sábado el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Se han registrado, temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados y mínimas de entre 23 y 25 grados, dijo Indomet a través de un boletín.

«Las temperaturas se mantendrán elevadas, por consiguiente, es de suma importancia tomar suficiente agua frecuentemente, usar ropa holgada, ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar exponerse de manera prolongada al sol sin la debida protección, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde», indicó el departamento.

Asimismo, recordó que los niños,adultos mayores y mujeres embarazadas son los más vulnerables al calor abrasador de estos días.

En horas matutinas hubo chubascos muy aislados en zonas costeras.

Aunque ha predominado un ambiente caluroso, cielo ligeramente grisáceo por las partículas de polvo sahariano y poca nubosidad en gran parte del país, se esperaban aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento, en especial sobre poblados de La Altagracia, El Seibo, Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Juan y Elías Piña debido al paso de una onda tropical poco activa al sur, el viento del este y la leve incidencia de una vaguada.

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