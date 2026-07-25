Más de 1,400 indocumentados fueron deportados de Elías Piña

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,499 extranjeros en condición migratoria irregular fueron deportados por la provincia Elías Piña durante los últimos tres días, cifra que representa el 51 % de los 2,935 indocumentados reconducidos a su país de origen en ese período.

De acuerdo con los reportes oficiales, solo el jueves 24 de julio fueron deportadas 680 personas a través de ese punto fronterizo, consolidándolo como el principal corredor de repatriación utilizado por las autoridades migratorias.

La DGM detalló que, en las últimas 72 horas, también fueron reconducidos 623 extranjeros por Dajabón, 492 por Jimaní y 321 por Pedernales. Asimismo, precisó que durante la jornada del jueves fueron procesados 1,256 extranjeros con fines de deportación, de los cuales 328 salieron por Dajabón, 110 por Jimaní y 83 por Pedernales.

En paralelo, las autoridades intensificaron los operativos de interdicción migratoria en distintas provincias del país. Durante las últimas 24 horas, agentes de la DGM, en coordinación con miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, detuvieron a 792 personas en situación migratoria irregular.

De ese total, 220 fueron entregadas por el Ejército de República Dominicana (ERD) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), mientras que otros 73 fueron puestos bajo custodia por agentes policiales.

Los operativos abarcaron sectores del Gran Santo Domingo, entre ellos Los Alcarrizos, Cristo Rey, Villa Duarte y Manoguayabo. También se realizaron intervenciones en Santiago, Jarabacoa, Moca y varias comunidades de la provincia La Altagracia, incluyendo Higüey, Otra Banda, Nisibón, Bávaro y Verón.

La institución indicó que el despliegue operativo se mantiene de manera simultánea en provincias como San Juan, Montecristi, Barahona, Bahoruco, Peravia, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez y María Trinidad Sánchez, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el control migratorio y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en el país.

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