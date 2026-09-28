Leonel opina labor de iglesias actualmente es imprescindible

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ELIZABETH, NUEVA JERSEY. –El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que la labor de las iglesias resulta “imprescindible” ante los desafíos actuales y planteó que el progreso material debe acompañarse de espiritualidad, fe y amor a Dios.

Fernández habló durante un servicio religioso en la Iglesia Cristiana Torre Fuerte, en Elizabeth, Nueva Jersey, con motivo del Día Nacional de la Biblia en República Dominicana. El pastor Miqueas Vientos y la pastora Ana María Vargas encabezaron la actividad, que reunió a miembros de la congregación, autoridades locales y dirigentes de la FP.

El exmandatario destacó el trabajo de las iglesias en favor de las comunidades y afirmó que su función trasciende el ámbito religioso. También mencionó los desafíos que enfrenta la sociedad, entre ellos la criminalidad, la incertidumbre y distintas transformaciones sociales.

Fernández reconoció la importancia de garantizar alimentación, salud, educación y vivienda digna, además de atender problemas como los apagones, el acceso al agua potable y la inseguridad ciudadana. Sin embargo, consideró que el desarrollo material necesita un componente espiritual.

“Ahora, además de lo material se requiere lo espiritual, la espiritualidad. Volver a creer y a enfatizar el amor en Dios, la fe”, expresó.

El Presidente de la FP afirmó que durante sus gobiernos (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012) se brindó respaldo a las iglesias para fortalecer su labor pastoral y comunitaria.

También respondió a una petición del pastor Natanael de León sobre el trato a los pastores que regresan al país. Afirmó que recibirán “el debido respeto, la consideración y dignidad”.

Al referirse al Día Nacional de la Biblia, Fernández destacó que República Dominicana dedica por ley el 27 de septiembre a este libro y recordó su presencia en el escudo nacional junto al lema “Dios, Patria y Libertad”.

“Para que la República Dominicana sea un país que vive en concordia, en paz y en progreso, es necesario volver el rostro hacia Dios y así será”, concluyó.

dh/am