LAWRENCE: Aprueban voto de no confianza contra alcalde Brian DePeña

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LAWRENCE.- El Concejo Municipal aprobó un voto de no confianza contra el alcalde de origen dominicano Brian DePeña, acusado de fraude y otros delitos.

La resolución fue aprobada la noche del martes con seis votos a favor, tres concejales que votaron «presente» y uno en contra, tras haber avanzado la semana pasada en el comité plenario.

La moción se produce mientras DePeña enfrenta cargos federales por presunto fraude con préstamos de ayuda durante la pandemia, además de acusaciones estatales por presunta distribución de grabaciones ilícitas e intimidación de un testigo.

Durante su primera audiencia estatal, la fiscalía presentó detalles sobre la supuesta distribución de las grabaciones y los intentos de intimidación vinculados a la investigación.

DePeña se ha declarado inocente de todas las acusaciones y aún no ha sido condenado.

Los cargos deberán ser probados en los tribunales.

Aunque el voto de no confianza representa un duro revés político, no implica su destitución automática.

El alcalde ha reiterado que no renunciará y que completará su mandato.