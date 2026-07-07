Las cuatro visiones del deporte de RD reúnen en una sola foto

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SANTO DOMINGO.- La reinauguración del Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, convertido ahora en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, dejó una imagen que llamó la atención de los amantes del deporte nacional: la reunión en una misma fotografía de cuatro figuras que han marcado distintas etapas de la dirección deportiva del país.

En la histórica gráfica aparecen el licenciado Cristóbal Marte Hoffiz, quien estuvo al frente de la entonces Secretaría de Deportes durante los períodos 1991-1992 y 1996; el licenciado Danilo Díaz, ministro de Deportes entre 2016 y 2020; el actual titular del Ministerio de Deportes, Kelvin Cruz (2024-2026), y el exministro Felipe Payano, quien dirigió esa cartera durante ocho años consecutivos (2004-2012).

El encuentro reflejó la coincidencia de cuatro estilos y formas distintas de administrar el deporte desde el Estado, pero con un mismo objetivo: impulsar el desarrollo de los atletas, fortalecer las organizaciones deportivas y respaldar a las federaciones, clubes, ligas y al Comité Olímpico Dominicano.

Durante sus gestiones, Cristóbal Marte Hoffiz dejó importantes aportes al movimiento deportivo. En su primera etapa encaminó proyectos vinculados a los Juegos Nacionales de San Juan de la Maguana 1992, mientras que en su segunda administración entregó un aporte de ocho millones de pesos al Comité Olímpico Dominicano para la construcción del Albergue Olímpico. También impulsó trabajos en instalaciones deportivas, respaldó clubes y ligas, y promovió el crecimiento del voleibol nacional.

Felipe Payano desarrolló una gestión enfocada en la atención social del atleta dominicano. Fortaleció el programa PARNI (Programa de Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e Inmortales), impulsó los Juegos Nacionales de Monte Plata 2006, considerados entre los mejores organizados en la historia del país, y durante su período República Dominicana conquistó nueve medallas olímpicas.

Por su parte, Danilo Díaz dirigió el Ministerio de Deportes durante el gobierno de Danilo Medina (2016-2020). Entre sus principales acciones estuvo la organización de los Juegos Nacionales Hermanas Mirabal y la firma del Pacto Nacional del Deporte, además del respaldo a atletas que lograron resultados internacionales, como la medalla de bronce olímpica obtenida por Luisito Pie en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

El actual ministro Kelvin Cruz ha orientado su gestión hacia la ampliación de la infraestructura deportiva nacional, con la construcción y rehabilitación de polideportivos y techados en diferentes comunidades. También ha destinado recursos para la preparación de los atletas que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además de impulsar iniciativas como los Juegos Juan Pablo Duarte, los Juegos Fronterizos y programas recreativos y deportivos comunitarios.

La imagen de los cuatro dirigentes deportivos representa un encuentro poco habitual entre diferentes generaciones y corrientes de pensamiento dentro del deporte dominicano, mostrando que, más allá de las diferencias de gestión, existe una visión común: utilizar el deporte como herramienta de desarrollo nacional.

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