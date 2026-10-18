La Vega y Valdivia: un abrazo de historia y futuro (OPINION)

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Hay lazos entre las naciones que no los firma la diplomacia tradicional, sino la memoria histórica, la cultura y los afectos compartidos. La relación entre la República Dominicana y Chile guarda en su trama episodios de profunda significación, pero ninguno tan poético y transformador como el que hermana hoy la provincia de La Vega y la histórica ciudad de Valdivia.

Para comprender la magnitud de este abrazo contemporáneo, es preciso volver la mirada a las aguas del río Calle-Calle y a las costas de Niebla. Fue allí, en el paradisiaco paisaje de la Región de Los Ríos, donde el connotado escritor, pensador y expresidente dominicano Juan Bosch encontró refugio para el espíritu y abono para su creación literaria durante su estancia en Chile. En ese rincón sureño, Bosch concibió e imprimió parte fundamental de su obra.

Tan hondo caló en su alma la generosidad de esa tierra que, en un gesto testamentario de amor imperecedero, solicitó que en el interior de su tumba en el cementerio de La Vega descansara también un puñado de tierra chilena. Ese deseo de Bosch fue cumplido como un acto de veneración mutua, y plantó la semilla de una unión que hoy florece con renovada fuerza institucional y comunitaria.

Festival

La reciente celebración del V Festival Internacional de la Región de Los Ríos, donde la República Dominicana tuvo el alto honor de participar como País Invitado, sirvió de escenario idóneo para dar forma a esta visión. Este hito fue posible gracias a la iniciativa y liderazgo del embajador dominicano en Chile, Juan Cohen, quien formuló la propuesta diplomática y cultural a la Universidad Católica del Cibao y a la Alcaldía de La Vega para articularse con sus pares de Valdivia e institucionalizar la hermandad entre ambas regiones.

La visión del embajador halló eco receptivo de inmediato en las máximas autoridades locales y regionales. La alcaldesa de La Vega, Sra. Amparo Custodio, y la alcaldesa de Valdivia, Sra. Carla Amtmann, junto al Gobernador Regional de Los Ríos, Luis Cuvertino, asumieron con decisión el compromiso de sellar acuerdo de hermandad municipal y territorial, uniendo formalmente a dos comunidades ricas en historia, patrimonio y vida cultural.

A esta voluntad política y territorial se sumó la visión estratégica del sector universitario de ambas regiones. Las autoridades de la Universidad Católica del Cibao (UCATECI) Y la Austral de Chile (UACh), acogieron de inmediato la propuesta diplomática para dar viabilidad al acuerdo académico.

Al cristalizarse estor acuerdos, se traza un marco de cooperación científica, docencia e investigación que unirá a las aulas del Cibao central con las del sur chileno. La Vega y Valdivia no solo compartirán en lo adelante la memoria viva de Juan Bosch, sino que construirán un futuro común mediante la cooperación en educación, turismo, preservación ambiental y desarrollo local.

Oportuno es resaltar que durante el fin de semana del festival, el público chileno y visitante disfrutó de una auténtica fiesta antillana que evocaba la alegría, el colorido y el dinamismo del tradicional folklor dominicano.

Las exhibiciones del emblemático Carnaval Vegano conquistaron a los asistentes con su ritmo y vistosidad. Asimismo, la presentación estelar del cantante dominicano Johnny Sky, flamante ganador de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2026, contagió de energía a la multitud, estrechando los lazos afectivos entre ambos pueblos.

Hoy, este abrazo de historia y futuro entre La Vega y Valdivia demuestra que la diplomacia adquiere su dimensión más noble cuando conecta voluntades, ideas y comunidades.

En cada proyecto académico que se concrete, en cada acuerdo municipal que se ejecute y en el recuerdo de esa fiesta caribeña a orillas del río, resonará el testimonio de este esfuerzo compartido que une para siempre el suelo vegano con la tierra valdiviana.

jpm-am