SANTO DOMINGO.– La provincia de La Romana se proclamó campeona de la Gran Final del programa “Más Mujeres en el Atletismo”, al acumular 160 puntos en la competencia organizada por la Federación Dominicana de Atletismo, con el respaldo de World Athletics y celebrada en la pista de calentamiento del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Monte Plata ocupó el segundo lugar con 151 puntos, seguida de La Vega con 72, Independencia con 69, el Distrito Nacional con 63 y La Altagracia con 59.

El presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, Alexis Peguero, informó que el certamen permitió identificar nuevos talentos femeninos durante las cuatro jornadas celebradas en noviembre, con atletas de entre 14 y 18 años.

DESTACAN GANADORAS EN DIFERENTES PRUEBAS

En los 100 metros, Rosmery Jiménez, de Monte Plata, conquistó el primer lugar con tiempo de 12.24 segundos, seguida de Diosmairi Linares, de La Altagracia, con 12.87, y Noemí Gutiérrez, del Distrito Nacional, con 12.91.

En los 200 metros, Jiménez volvió a imponerse, mientras Linares obtuvo el segundo puesto y Crismeili García, de El Seibo, terminó tercera con 27.55 segundos.

En los 400 metros U-16, Crismeiri García, de La Romana, ganó el oro con 1:01.44, seguida de Walkiria Guzmán, también de esa provincia, con 1:02.66. Ana Gesto, del Distrito Nacional, ocupó el tercer lugar.

En los 800 metros U-16, Yandermit Féliz, de San Pedro de Macorís, se llevó el primer puesto con 2:22.49. Shannel Polemil, de La Romana, terminó segunda, y Rosa Pierre, de Independencia, tercera.

En los 100 metros con vallas U-16, Shavi de la Rosa, de La Romana, conquistó el oro con 16.31 segundos.

RECONOCEN A MARIELY SÁNCHEZ Y PATRICIA SINÉ

Durante el acto protocolar, la federación reconoció a la exatleta olímpica Mariely Sánchez por su destacada trayectoria y a la juvenil Patricia Siné por conquistar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Senegal.

Peguero calificó de positivos los resultados del programa, al considerar que contribuye a impulsar la participación femenina y descubrir nuevas figuras para el atletismo dominicano.

La actividad contó con el apoyo de la marca Adidas.

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