La república que se prepara para lo que todavía no conoce

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POR VICTOR GARRIDO PERALTA

Aprender no basta. Una República puede recordar sus errores, corregir sus decisiones y convertir esa experiencia en capacidad. Pero si cada nuevo problema la obliga a comenzar de nuevo, esa capacidad aún no ha cumplido su función más exigente: utilizar lo aprendido antes de que la incertidumbre reduzca sus opciones. Después de la memoria, la corrección y la capacidad aparece una pregunta inevitable: ¿cómo prepararse para aquello que todavía no ha ocurrido?

Ahí comienza la anticipación. Anticipar no significa adivinar el futuro, sino aumentar la capacidad de decisión bajo incertidumbre. La predicción intenta determinar qué ocurrirá; el pronóstico estima qué puede ocurrir; la prospectiva explora futuros plausibles; la anticipación utiliza esa exploración para orientar decisiones presentes; y la preparación convierte esa orientación en capacidades y opciones disponibles antes de que sean necesarias. Son funciones distintas que pueden superponerse.

La República no necesita acertar el futuro. Necesita evitar que el futuro la encuentre sin alternativas. Para ello debe aprender a distinguir entre una señal y una amenaza. Una señal puede ser ruido, fluctuación normal, anomalía, indicador adelantado, factor de riesgo, cambio estructural o señal espuria. Detectar no equivale a comprender.

Aquí reaparece el diagnóstico, pero en una posición nueva. La secuencia anticipatoria puede comenzar con una exposición y una vulnerabilidad, continuar con una señal y su interpretación, modificar la percepción del riesgo y conducir a una decisión proporcional: preparar, vigilar, mitigar, adaptar o, cuando corresponda, prevenir. La señal no produce automáticamente una acción. Entre ambas debe existir juicio.

Esta es una continuidad esencial con toda la arquitectura anterior. La República observa para conocer; conoce para diagnosticar; diagnostica para decidir. Ahora debe utilizar ese mismo método cuando todavía no existe una crisis que obligue a actuar. Porque riesgo y vulnerabilidad tampoco son sinónimos: un acontecimiento puede ser grave y encontrar una institución capaz de absorberlo; otro, aparentemente manejable, puede convertirse en desastre al encontrar una estructura frágil.

Esto obliga a abandonar la ilusión de un único futuro. Una República que gobierna sobre la base de una sola predicción apuesta demasiado. La prospectiva trabaja con varios futuros plausibles: algunos más probables; otros menos probables, pero de consecuencias mayores. La pregunta deja de ser «¿qué ocurrirá?» y pasa a ser: «¿qué decisiones seguirían siendo razonables si el futuro resulta diferente de lo esperado?»

Esa es la lógica de la robustez

Una decisión robusta no es necesariamente la que maximiza el resultado en el escenario más probable. Es la que mantiene un desempeño aceptable ante varios futuros plausibles, tolera cambios en sus premisas y conserva capacidad de adaptación. No es invulnerable; es menos dependiente de acertar.

De ahí surge la opcionalidad institucional. Una institución preparada llega al momento de la decisión con más cursos de acción disponibles. Puede cambiar de rumbo sin improvisar, activar mecanismos previamente preparados, movilizar recursos y aprender mientras responde. La incertidumbre reduce información. La preparación aumenta capacidad. La capacidad preserva opciones.

Por eso una República anticipatoria no intenta controlar el futuro. Intenta conservar libertad de decisión dentro de él.No necesita decidir hoy todo lo que hará mañana. Necesita evitar que mañana tenga que empezar a pensar desde cero. Anticipar significa, en última instancia, llegar al futuro con alternativas todavía abiertas.

Esto permite ubicar correctamente la anticipación frente a otras funciones. Prevenir busca evitar un evento o reducir la probabilidad de daño. Mitigar busca disminuir sus consecuencias. Prepararse significa estar listo para responder. Adaptarse implica modificar capacidades ante condiciones cambiantes. Anticipar utiliza información sobre señales, vulnerabilidades y futuros plausibles para orientar la decisión presente. Puede conducir a prevención, mitigación, preparación, adaptación, vigilancia o rediseño.

No todo futuro puede prevenirse. Pero casi siempre existe alguna vulnerabilidad que puede reducirse y alguna opción que puede preservarse. Aquí aparece una paradoja del gobierno: el éxito preventivo puede confundirse con ausencia de necesidad. La política suele premiar la respuesta visible; la anticipación produce beneficios que, precisamente cuando funciona, nadie ve. Una alerta que no cambia ninguna conducta todavía no constituye capacidad anticipatoria.

La verdadera prueba es otra: ¿qué hizo la República antes de que el problema se convirtiera en crisis? Para responderla se necesita también un criterio de acción. Si toda señal desencadena una respuesta, aparecen falsas alarmas, sobrerreacción y fatiga institucional. Si ninguna señal consigue mover la decisión hasta alcanzar certeza, se pierde la oportunidad de actuar.

El umbral de acción debe guardar proporción con la magnitud del riesgo, la incertidumbre, la velocidad del cambio, la reversibilidad de la intervención y el costo de equivocarse. No existe una fórmula universal. Existe la obligación institucional de decidir antes de que la certeza sea demasiado cara. La anticipación responsable no elimina la incertidumbre: aprende a decidir dentro de ella.

Aquí se completa el tránsito iniciado en los capítulos anteriores. La memoria conserva el conocimiento. La corrección modifica el comportamiento. La capacidad institucionaliza lo aprendido. La anticipación utiliza esa capacidad antes de que la incertidumbre reduzca las opciones. La preparación convierte esa anticipación en capacidades disponibles. La respuesta produce nueva experiencia. Y la evaluación vuelve a alimentar el aprendizaje. Así, este ensayo (XI) no rompe la arquitectura: la vuelve dinámica.

La anticipación no es futurología. Es la función mediante la cual una República utiliza conocimiento sobre señales, vulnerabilidades y futuros plausibles para orientar decisiones presentes y preservar opciones. Una República inteligente no es la que predice correctamente el futuro. Es la que construye suficiente capacidad para conservar opciones cuando el futuro resulta diferente de lo esperado. La verdadera anticipación no consiste en saber qué viene, sino en llegar a lo desconocido sin quedar indefensa.

jpm-am