La ONU alerta sobre expansión de la cruenta violencia en Haití

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Naciones Unidas, 27 ago.- La violencia continúa hoy expandiéndose por Haití con el desplazamiento de grupos armados hacia zonas rurales, alertó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su página web oficial, ese organismo multilateral advirtió que, pese al fortalecimiento de la lucha contra las pandillas en Puerto Príncipe, la situación sigue siendo grave en esa nación y la inseguridad crece en otros territorios.

De abril a junio de este año, fueron reportados más de mil 400 muertos y 656 heridos. Aunque el número total de víctimas disminuyó un 14 por ciento con respecto al primer trimestre de este año, la reducción es modesta y oculta realidades diferentes, señaló la Oficina Integrada de la ONU en ese país.

Si bien más de la mitad de los fallecidos y heridos son atribuidos a las pandillas, alrededor del 40 por ciento de los casos se registró durante operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad y el cinco está relacionado con grupos de autodefensa y actos de justicia popular, añadió.

Asimismo, expresó su preocupación por hechos como el ocurrido el domingo en la noche cuando hombres armados irrumpieron en el municipio de Kenscoff, incendiaron casas, atacaron a los habitantes y asesinaron a más de 40, una de las ofensivas más mortíferas llevadas a cabo recientemente en esa zona, la cual se convirtió en un objetivo cada vez mayor para los grupos armados que buscan extender su control más allá de la capital. .

MASACRE MUESTRA LA GRAN VIOLENCIA DE LAS PANDILLAS

La masacre, condenada enérgicamente por el secretario general de la ONU, António Guterres, muestra cómo la violencia de las pandillas se está extendiendo geográficamente en Haití en el mismo momento en que las autoridades intensifican su campaña contra ellas en Puerto Príncipe, indicó el organismo.

Por otra parte, manifestó su alarma por el incremento de la violencia sexual, «la ilustración más brutal del colapso de la protección de los civiles».

En el segundo trimestre, la ONU registró al menos 796 víctimas de ese tipo de crimen, perpetrado por miembros de pandillas.

En la gran mayoría de los casos, varios agresores estaban implicados. Es un delito muy poco denunciado pues las víctimas temen las represalias y la estigmatización o no confían en la policía y la justicia. En las zonas disputadas por grupos rivales, la violación es utilizada para castigar y aterrorizar a los residentes. El informe describe a mujeres golpeadas y luego agredidas sexualmente, a veces delante de sus hijos. Sus casas fueron a veces saqueadas e incendiadas, apuntó la Oficina.

Además, informó que los secuestros también aumentaron de manera considerable y fueron reportados 81 en un período de tres meses.

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