La misión educacional chilena de 1938 en Santo Domingo

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En enero de 1938, a solicitud del gobierno dominicano, arribó a Santo Domingo una delegación de destacados maestros del Instituto Pedagógico y la Universidad de Chile, con el objetivo de profesionalizar el magisterio nacional y reestructurar técnicamente las escuelas bajo criterios científicos de vanguardia.

Ambos países para ese año vivían realidades opuestas. La República Dominicana se encontraba bajo el férreo control del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, que el año anterior había estado en la palestra internacional por los conflictos fronterizos que se suscitaron con Haití.

Esta realidad provocaba que la dictadura viera la educación como un mecanismo de orden, control social y modernización estatal vertical, y no como un fin de emancipación, procurando además refrescar su imagen internacional.

Chile exportaba en ese momento una pedagogía nacida al calor de la deliberación democrática y la autonomía universitaria. A todo esto se sumaban el laicismo y el reformismo social como la bandera que enarbolaba ese año el presidente Arturo Alessandri Palma —y a las puertas del triunfo del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda—, contrastando esta realidad chilena con la dominicana, cuyo gobierno navegaba con dificultad por las secuelas de los conflictos con Haití y los movimientos financieros que posteriormente desembocaron en el Tratado Trujillo-Hull.

El despliegue a Santo Domingo de figuras como Luis Galdames, Oscar Bustos y César Bunster no fue un hecho aislado, sino una calculada política del Estado chileno. Basada en las grandes visiones pedagógicas impulsadas en el siglo XIX por Andrés Bello y Valentín Letelier, Chile había construido el sistema de formación docente más avanzado de la región, asumiendo la misión histórica de proyectar esa ventaja cualitativa a todo el continente.

Para la Cancillería chilena, el envío de misiones educacionales era una herramienta de prestigio e influencia geopolítica en el concierto hispanoamericano. Bajo este enfoque, sus intelectuales entendían la pedagogía científica como el motor para el progreso de la América Latina hispana, probando la universalidad de sus métodos en diversas realidades sociales.

La Misión chilena de 1938 hacia Santo Domingo demostró cómo la técnica y el pensamiento educativo lograron trascender las asimetrías políticas, sembrando en el Caribe una semilla de rigor técnico que transformaría la enseñanza dominicana más allá del yugo que implantó la férrea dictadura.

jpm-am