La mentira como curriculum vitae

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POR ROBERTO RIMOLI

En los grupos de amigos la mentira no opera únicamente como un acto aislado de engaño, sino como un auténtico curriculum vitae improvisado: un documento oral y performativo con el que cada miembro intenta demostrar su valor, su estatus y su merecimiento de pertenencia.

Lejos de ser un vicio moral simple, se convierte en una estrategia psico-social de presentación de Yo, donde los hechos se editan, se exageran o se inventan para construir una narrativa coherente con las expectativas del círculo.

Este curriculum no se entrega por escrito; sino que se actualiza con cada anécdota, cada brindis y cada confidencia, y su éxito se mide por la aceptación, la risa o el respeto que genera.

Los grupos de amigos funcionan como micro escenarios de validación social en los que la identidad no se revela de forma pura, sino que se negocia constantemente.

La mentira emerge entonces como un recurso de gestión de impresiones: se omiten fracasos laborales, se inflan conquistas afectivas, se embellecen viajes o se inventan contactos influyentes.

Lo que se busca no es tanto engañar de manera deliberada como ajustar el relato personal a los ideales implícitos del grupo — éxito, espontaneidad, autenticidad aparente, resiliencia — para no quedar fuera del guion compartido

En las formas más frecuentes de este curriculum mentiroso se encuentran la exageración de logros materiales o profesionales, el exceso de preparación académica, la idealización de relaciones sentimentales y la dramatización de experiencias pasadas.

Un amigo puede convertir un trabajo mediocre en “un proyecto en el que estoy liderando algo grande”, transformar una salida casual en una historia de seducción épica o presentar una discordia como una ruptura heroica. Estas distorsiones no siempre nacen de la malicia; muy a menudo responden a la necesidad de compensar inseguridades o de ocupar un lugar visible dentro de la jerarquía informal del grupo.

Desde el punto de vista psicológico, el que no hizo nada durante su vida trata de compensar su realidad con embustes baratos para llenar huecos. La mentira en este contexto se alimenta de la comparación social y del miedo al rechazo.

Cuando un individuo percibe que su Yo real no alcanza el estándar del círculo recurre a la fabricación de mentiras para reducir la disonancia cognitiva entre quien es y quien cree que debería ser. La mentira actúa entonces como un mecanismo de defensa del self: protege la autoestima a corto plazo, aunque a costa de consolidar una identidad fragmentada y dependiente de aprobación externa

Socialmente, estas mentiras cumplen funciones de cohesión y de demarcación. Al compartir versiones embellecidas de la realidad, el grupo refuerza un relato colectivo de excepcionalidad o de camaradería que fortalece los lazos internos. Al mismo tiempo, la capacidad de “contar bien una historia” — aunque sea falsa — se convierte en capital simbólico: quien miente con elegancia gana prestigio narrativo, mientras que quien se atiene estrictamente a los hechos puede ser percibido como aburrido o poco carismático.

Las consecuencias individuales, sin embargo, suelen ser corrosivas. Mantener un curriculum de mentiras exige un gasto cognitivo constante: recordar qué se dijo, a quién y con qué matices. Con el tiempo, la persona puede perder la claridad sobre su propia biografía, experimentando una sensación difusa de fraude o de vacío existencial. La autenticidad se convierte en un territorio amenazante, porque revelar la verdad implicaría desmontar la imagen que el grupo ya ha internalizado.

En el plano grupal, la acumulación de mentiras genera clima de desconfianza latente. Aunque nadie las desmienta abiertamente — por lealtad, por comodidad o por miedo a la confrontación —, se instala una sospecha difusa que erosiona la intimidad real.

Las confidencias se vuelven más superficiales, las risas más automáticas y los vínculos más frágiles. El grupo termina sosteniéndose sobre un conjunto de ficciones compartidas que, cuando se resquebrajan, pueden provocar crisis de pertenencias o rupturas dolorosas.

La cultura contemporánea, especialmente a través las peñas y las redes sociales amplifica este fenómeno. Los amigos no solo mienten cara a cara; también se retroalimentan con las versiones editadas que cada uno proyecta en sus historias. El Curriculum Vitae de la mentira se digitaliza y se vuelve permanente, disfrutando aún el retorno a un discurso más honesto. La presión por parecer interesante, exitoso o emocionalmente invulnerable se intensifica, convirtiendo la amistad en un escenario de desempeño continuo.

Paradójicamente, muchos grupos valoran retóricamente la “Autenticidad” mientras premian en la práctica la habilidad narrativa, generando esta contradicción una tensión psicosocial profunda: se demanda sinceridad, pero se recompensa la versión mejorada de la realidad. Quien se atreve a mostrar vulnerabilidades reales puede ser admirado en abstracto, pero a menudo pierde terreno frente a quien mantiene el Curriculum impecable y atractivo.

Reconocer la mentira como Curriculum Vitae no implica condenar moralmente a quienes la practican, sino comprender su función adaptativa dentro de dinámicas de pertenencia y reconocimiento. La toma de conciencia puede abrir un espacio para negociar las formas de relación menos basadas en el desempeño y más en la aceptación de las imperfecciones compartidas. Cuando un grupo logra sostener silencios, fracasos o relatos incompletos sin castigar al narrador, la necesidad de mentir disminuye.

La mentira como Curriculum Vitae revela tanto las fragilidades individuales como las exigencias implícitas de los vínculos amistosos. Desmontarla no consiste en exigir una transparencia absoluta — imposible e incluso indeseable —, sino en construir espacios donde el valor de cada persona no dependa de la calidad de su mentira, sino de la posibilidad de existir, con sus sombras y sus luces, dentro del currículo.

Solo entonces la amistad deja de ser un tribunal de méritos inventados y se convierte en un refugio donde el curriculum real, imperfecto y humano, puede finalmente presentarse sin miedo.

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