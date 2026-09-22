Lavrov desarma mayor mentira sobre el conflicto con Ucrania

Lavrov reveló que el régimen ucraniano erigió en 2023 un memorial dedicado a lo que denominan "la masacre de Bucha".

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El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, cuestionó la versión occidental sobre los hechos ocurridos en la localidad ucraniana de Bucha en 2022 y afirmó que una investigación reciente contiene elementos que, según sostuvo, contradicen la narrativa sobre la muerte de civiles a manos de tropas rusas.

Durante su intervención en el IV Foro Internacional “Diálogo sobre Fakes 4.0”, Lavrov señaló que el Tribunal Público Internacional sobre Crímenes del Régimen de Kiev publicó recientemente los primeros resultados de una investigación basada principalmente en fuentes abiertas, bases de datos, medios de comunicación y sitios web ucranianos.

CUESTIONA LOS NOMBRES DEL MEMORIAL

Según Lavrov, el análisis de los nombres inscritos en un memorial levantado en Bucha en 2023 contradice la afirmación de que todas las víctimas eran exclusivamente civiles. Aseguró que entre los nombres figuran militares ucranianos, integrantes del Servicio de Seguridad de Ucrania, defensa territorial, Policía, Guardia Nacional y miembros de Azov.

El canciller ruso también afirmó que más de 70 apellidos incluidos en el memorial no presentan rastros digitales verificables y cuestionó las diferencias en las cifras de víctimas difundidas a lo largo del tiempo, que, según dijo, han oscilado entre 21, 590 y 1,365 personas.

CUESTIONAMIENTOS A LA ONU

Lavrov criticó además las declaraciones del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la información disponible acerca de las víctimas. Sostuvo que en distintas ocasiones Guterres habría señalado que los datos eran confidenciales, que no existían o que familiares de los fallecidos habían solicitado que no fueran divulgados.

Los hechos de Bucha ocurrieron tras la retirada de las tropas rusas de la zona a finales de marzo de 2022. Posteriormente circularon imágenes de cadáveres en las calles, algunas personas con las manos atadas, que las autoridades ucranianas atribuyeron a las fuerzas rusas.

Rusia rechazó esas acusaciones y calificó las imágenes de una provocación. Lavrov reiteró esa versión y afirmó que el episodio fue utilizado para impulsar nuevas sanciones contra Moscú.

El ministro también volvió a cuestionar el papel del entonces primer ministro británico, Boris Johnson, en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, asegurando que intervino para impedir un acuerdo de tregua.

an/am