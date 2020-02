La “hoja de ruta” de los dominicanos en USA

Guillermo Linares, nuestro primer oficial elegido a un organismo de cogobierno en esta nación, ejerció como concejal en NYC, y mas luego como asambleísta en NYS. Así mismo, fue Comisionado para Asuntos de Migración, en la administración de Mike Bloomber.

En su momento, el presidente Clinton lo colocó al frente de The White House Initiative for Educational Excellence for Hispanic Americans, desde donde desarrolló una encomiable labor en favor de nuestra comunidad.

En la actualidad, sirve como presidente de Higher Education Services Corporation, una institución del estado de Nueva York que facilita ayuda a los estudiantes universitarios, fue nombrado allí por el Gobernador Andrew Cuomo.

El doctor Linares ha tenido una carrera verdaderamente exitosa, para orgullo de todos los dominicanos que vivimos en USA. Pero, la comunidad siguió creciendo y demandando nuevos liderazgos, que interpretasen al las necesidades y anhelos de cientos de miles de ciudadanos quisqueyanos.

Es así como surge Adriano Espaillat, talvez, el dirigente dominicano de “mas alto vuelo y pragmatismo” en la historia política local. Inició su carrera de servidor público desde la Asamblea de NYS, donde nos representó en el Distrito 72, desde 1997.

En el año 2011 ascendió al Senado de estado, y seis años mas tarde, coronó sus aspiraciones y las nuestras, representándonos en el Congreso por el Distrito 13 de la Cámara de Representantes. Su carrera, sin dudas, ha sido fulgurante y aún no se le conoce límites.

Junto a estos meritorios servidores, otros tantos, una docena quizás, ha recorrido la ruta del éxito electoral, para bien o para mal de todos, pero con un alto grado de dominicanidad y espíritu de competencia democrática.

Y de ese pelotón de gente comprometida, y decidida a construir la agenda de empoderamiento de nuestra comunidad, sobresale un joven dominicano que ha demostrado la mas consistente disposición de servidor público. De hecho, nuestra gente piensa que ha sido el representante mas sólido que hemos tenido desde que arribó a Nueva York en los 80’s.

Llegó desde LIcey al Medio, Santiago y ha recorrido palmo a palmo la ruta de identificación con los sueños de su comunidad. Ha construido, a fuerza de hechos, el sendero de empoderamiento que iniciaron Linares, Espaillat y otros connacionales nuestros.

De inicio, se integró a la cadena productiva pues, su familia era muy pobre y también muy numerosa. Su primer empleo, en O’ Henry Restaurant, lo llevó desde lava platos hasta “sandwichero oficial”. Mas luego, pasó a ser taxista gitano, lo que le proporcionó la experiencia y entendimiento de las particularidades de ese sector donde, tantos dominicanos se ganan la vida.

Paralelamente con su nuevo trabajo, se enroló en el sistema universitario de la ciudad y logró una licenciatura en Ciencias Políticas. Desde luego, su paso por “city college” templó su espíritu de luchador social “full time” y nos dejó toda una estela de perseverancia, decisión, combate y muy merecidas victorias.

Bien pudiera yo seguir hablándoles del historial de lucha de este valeroso joven nuestro y de mi convencimiento de que será nuestro representante en Washington por el Distrito 15 en este año. Inclusive, aun sin mencionar su nombre, ustedes de igual forma, sabrían a quién me refiero.

Es que, hay un solo y único Ydanis Rodríguez en nuestro imaginario colectivo; y de él, lo que mas conocemos es precisamente, su tradición de servicio como dirigente estudiantil, maestro, combatiente callejero, legislador municipal y próximamente, Representante en la Cámara Alta.

Su carrera política inicia en el Concejo, en el año 2010 y se extiende por tres períodos consecutivos. Desde allí, ha podido traducir los mas caros anhelos de sus munícipes en proyectos de ley que, en un gran porcentaje han sido aprobados por el Consejo Municipal.

Sus esfuerzos mayores han sido dirigidos a fortalecer la justicia social para las minorías; mejorar las condiciones de vida de las mujeres, inmigrantes, estudiantes y trabajadores de los niveles mas bajos de nuestra comunida.

Asegurar la educación y el servicio hospitalario de nuestra gente, el acceso a empleos y a la vivienda de bajo costo, la eficiencia del transporte público, los derechos de los inmigrantes, la protección de los pequeños negocios y la defensa del medio ambiente, son temas que desde siempre han estado en la agenda de Ydanis Rodríguez.

Y ahora que todo indica que será nuestro Representante en el Distrito 15 al Congreso, hay que redoblar los esfuerzos para que, con el voto de todos los demócratas de El Bronx, lo hagamos candidato oficial al puesto, en las elecciones generales de noviembre.

La próxima parada de este exitoso tren, es en junio 23 y los residentes del condado mas pobre de la ciudad debemos abordarlo a plenitud, con gran determinación y entusiasmo desbordante, para llevar hasta Washington, al mas genuino dirigente que hemos tenido en Nueva York.

Todos, a votar por Ydanis en las primarias demócratas de junio 23, para culminar este primer ciclo de la “hoja de ruta” dominicana en USA.

¡Vivimos, seguiremos disparando!

JPM

