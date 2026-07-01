La tormenta perfecta

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POR ERIC RODRIGUEZ

En la aviación hay ocasiones en las que el clima limita las opciones. Cuando una ruta aérea se ve comprometida por tormentas eléctricas, el espacio disponible se reduce y las alternativas se complican. Los pilotos deben tomar decisiones difíciles para llegar a su destino de manera segura.

En la política sucede algo parecido. Las recientes elecciones primarias del Distrito Congresional 13 fueron unas de las contiendas más competitivas que ha enfrentado esta zona en los últimos años. La candidata y activista Darializa Ávila logró obtener un importante respaldo electoral en una carrera sumamente cerrada.

Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué tanto empeño en reemplazar a Adriano Espaillat?

Mi opinión es que el objetivo nunca ha sido únicamente Adriano Espaillat. Para entender este momento político hay que viajar en el tiempo y recorrer algunos de los acontecimientos más importantes de la historia política dominicana en la ciudad de Nueva York.

Guillermo Linares abrió el camino desde el ámbito educativo y comunitario, convirtiéndose en el primer dominicano electo a un cargo público en la ciudad de Nueva York. Más adelante, Adriano Espaillat fue elegido asambleísta estatal, luego senador estatal y posteriormente se convirtió en el primer dominicano-estadounidense electo al Congreso de los Estados Unidos.

Estos logros no ocurrieron por casualidad. Fueron el resultado de décadas de trabajo comunitario, participación cívica y crecimiento demográfico.

Hoy, el Distrito Congresional 13 cuenta con aproximadamente 770,000 habitantes y más de la mitad de su población es hispana. Es uno de los distritos más latinos de los Estados Unidos. La ciudad de Nueva York alberga la mayor población dominicana fuera de la República Dominicana, concentrada principalmente en Washington Heights, Inwood y el Bronx.

La comunidad dominicana ha pasado de ser una comunidad inmigrante a convertirse en una fuerza política, económica y cultural de gran relevancia.

Sin embargo, a mi entender, algunos sectores han observado ese crecimiento con preocupación. Parte de ello responde a diferencias ideológicas, pero también es importante reconocer que históricamente han existido tensiones culturales y prejuicios hacia la comunidad dominicana.

Durante décadas, algunos sectores que compartían nuestros vecindarios no siempre nos vieron como vecinos, sino como recién llegados que alteraban el equilibrio político y social existente. En lugar de percibir nuestro crecimiento como una contribución a la ciudad, algunos lo interpretaron como una amenaza a estructuras tradicionales de poder.

Es allí donde, a mi juicio, se forma la tormenta perfecta.

La llegada del fenómeno político de Mamdani generó una nueva ola de entusiasmo progresista en ciertos sectores de la ciudad. Algunos grupos y activistas vieron en este momento una oportunidad para impulsar nuevos liderazgos y cuestionar el liderazgo político tradicional del Distrito 13.

Para muchos dominicanos, esta elección trascendió la figura de un solo candidato. Se convirtió en un debate sobre representación, identidad y el espacio político que nuestra comunidad ha construido durante décadas.

Pero también hay una lección importante que debemos aprender.

Los dominicanos hemos sobrevivido dictaduras, crisis económicas y momentos difíciles en nuestra historia. Hemos emigrado, trabajado, construido familias y contribuido al crecimiento de nuestras comunidades tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos.

Este momento político no debe interpretarse como una derrota, sino como una oportunidad de reflexión y unidad.

Debemos dejar nuestras diferencias a un lado. El objetivo no puede ser únicamente un puesto electivo. La verdadera meta debe ser la superación de toda una comunidad.

En toda familia existen diferencias, y nosotros no somos la excepción. Pero si algo nos ha enseñado nuestra historia es que cuando los dominicanos trabajan unidos, ningún obstáculo es demasiado grande.

La meta no es una elección.

La meta es el futuro de nuestra comunidad.

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