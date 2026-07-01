El dólar bajó 26 cts. y euro uno; eran vendidos $59.94 y $69.93

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 26 centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$59.94.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$59.26

Venta: RD$59.94

EL EURO

El euro bajó un centavo y era vendido a RD$69.93 y comprado a RD$$66.40.

PETROLEO

El precio del barril de petróleo intermedio de Texas (WTI), crudo de referencia en Estados Unidos, cotiza en un rango de $68.82 a $69.82 USD.

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RojoTodoUS
RojoTodoUS
17 minutos hace

…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatrooooooo (4) Años Más, Y Después Hablamos» !!!……

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RojoTodoUS
RojoTodoUS
18 minutos hace

…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatrooooooo (4) Años Más, Y Después Hablamos» !!!…

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RojoTodoUS
RojoTodoUS
18 minutos hace

…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatroooooo (4) Años Más, Y Después Hablamos» !!!…

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