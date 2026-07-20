La gente no emigra para quebrar dos veces (OPINION)

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Emigrar es romperte la espalda una vez para no tener que rompértela toda la vida. Es dejar madre, idioma y orgullo en el aeropuerto para cambiarlos por turno de 12 horas, frío y humillación. Nadie hace eso para volver y empezar el ciclo de nuevo. La gente no emigra para quebrar dos veces.

Quiebra emocional, quiebra social, quiebra de identidad. Llegas a un sitio donde tu título no vale, tu acento es chiste y tu nombre es “el moreno”. Limpias baños con maestría en ingeniería. Cuidas niños ajenos mientras los tuyos los cría tu mamá por videollamada. Duermes en un basement con tres más para poder mandar US$300 al mes. Eso es quebrar. Pero es una quiebra con propósito: quebrar para que tus hijos no tengan que hacerlo.

Volver sin garantías es la segunda quiebra.- El que regresa a República Dominicana sin pensión en dólares, sin casa pagada y sin negocio armado, regresa a pelear con los mismos demonios que lo sacaron: sueldos de RD$30,000, alquileres de RD$28,000, colegios de RD$15,000, gasolina por las nubes y un seguro médico que no cubre nada. Regresa a ser pobre otra vez, pero con 15 años más y menos fuerzas. Regresa a tapones, a apagones, a “vuelva mañana” y a sentir que el país no avanzó mientras él sí.

Por eso el dominicano en Nueva York hace números y no le dan. Gana US$3,800, paga US$1,700 de renta y vive apretado, pero vive. En República Dominicana ganaría RD$60,000 y solo el colegio y la casa se comen RD$70,000. Volver es quebrar. Y la memoria del hambre es más fuerte que la nostalgia.

EL ESTADO PIDE HEROES PERO NO OFRECE UN PLAN

Nos llenan de discursos: “vengan, inviertan, su patria los necesita”. Pero el que viene con US$50,000 ahorrados se encuentra con permisos que duran un año, con socios que lo tumban, con impuestos que lo asfixian y con un sistema que trata al retornado como cajero automático. No hay ventanilla única real, no hay crédito para el que cotizó fuera, no hay seguridad jurídica. Le pedimos que se tire sin paracaídas, otra vez. Y ya se tiró una vez. No lo hará dos.

Quebrar dos veces es traicionar a los tuyos. El que se fue no se fue solo. Se fue con la responsabilidad de una familia entera en la espalda. Si vuelve y quiebra, no quiebra solo: quiebra la casa que está pagando, quiebra la universidad de la hija, quiebra la medicina de la madre. Por eso aguanta invierno, aguanta racismo, aguanta soledad. Porque quebrar allá duele, pero quebrar aquí después de haber salido es imperdonable. Es admitir que el sacrificio no sirvió.

Dejen el cuento del “amor a la patria”. La patria que te expulsó por pobre no puede pedirte que vuelvas para ser pobre otra vez. El retorno ocurrirá el día que República Dominicana compita: cuando el técnico gane RD$90,000 y no US$1,200, cuando el 911 sirva, cuando el hospital cure, cuando poner un negocio no sea una ruleta.

Mientras tanto, la frase manda: la gente no emigra para quebrar dos veces. Y quien lo entienda, deja de pedirle al emigrante que vuelva por culpa. Y empieza a construir un país al que se pueda volver por lógica.

Hasta ese día, el aeropuerto seguirá lleno. De salidas, no de llegadas.