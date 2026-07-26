La ADP pierde su esencia (Parte 1)

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Durante más de 15 años me he desempeñado como docente del área de matemáticas en el sistema público dominicano. Durante ese tiempo he comprendido porqué nuestra educación no avanza ni lo hará, de continuar el mismo rumbo.

Son múltiples los factores y por ello decidí hacer una serie de artículos donde explico mi visión de las problemáticas educativas, las cuales entiendo se corresponden con la realidad.

Empecemos por la ADP, el gremio al que pertenezco y que me descuenta una cuota mensual, sin retraso alguno. En sus orígenes la ADP tenía como propósito defender los derechos de los docentes y procurar que el empleador no abusara de su autoridad en perjuicio del empleado.

Entidad financiera

Actualmente la ADP recibe el descuento de unos 650 pesos en promedio de más de 119 mil educadores. Aproximadamente el Ministerio de Educación, que sirve de agente de retención, le envía mensualmente más de 80 millones de pesos al gremio. en promedio unos 960 millones de pesos al año.

La ADP es más una entidad financiera que un gremio que defiende a los docentes. Se ha convertido en una colectividad que es usada como plataforma política y de negociación, por parte de quienes la dirigen.

Nótese que el denominado CEN (Comité Ejecutivo Nacional), salvo reconocidas excepciones, está compuesto por personajes que hace décadas no le ponen la mano a una tiza o un marcador para impartir docencia, son mercenarios del sindicalismo y viven bajo esa fachada de defensores de los docentes. Sin embargo, su estilo de vida, costeado por la ADP es muy diferente al común de los maestros.

La ADP le paga a ese grupo un salario mensual que supera los 100 mil pesos, más otras facilidades y con un permiso sindical, que les permite tener el salario docente, sin trabajar, más su sueldo del CEN.

Usando esto como plataforma introductoria cabe decir que un gremio con esa característica no lucha por el bienestar de sus agremiados y mucho menos está pendiente a mejorar la calidad de la enseñanza.

Si bien es cierto que el MINERD promueve la idea de que los docentes son vagos, también es cierto que como gremio la ADP no ha procurado que los docentes que entren al sistema tengan las cualidades y características de un educador de calidad. Se ven otras cosas, como por ejemplo que mientras más nombrados haya más cuotas se cobran y por ende el gremio recibe más dinero.

La cúpula del gremio debería responder al sano interés del pueblo dominicano de que haya una educación de calidad y no estar más pendiente a ser una entidad financiera, con más poder que muchas instituciones del Estado si comparamos el dinero que recibe anualmente.

jpm-am