Justicia y el CONEP fortalecen iniciativas en sector empresarial

El encuentro entre el CONEP y el Miunisterio de Justicia.

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio de Justicia y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) fortalecieron sus espacios de diálogo y colaboración para promover una mayor participación del sector empresarial en las iniciativas vinculadas con los Derechos Humanos.

El tema fue abordado durante un encuentro celebrado en la sede del CONEP, encabezado por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero; el presidente de la organización empresarial, Celso Juan Marranzini, y su vicepresidente ejecutivo, César Dargam.

En la reunión fueron analizados los avances en la puesta en marcha del Sistema Nacional de Derechos Humanos, así como la importancia de incorporar activamente al sector privado en los mecanismos de participación contemplados dentro de esta iniciativa.

COINCIDEN EN MANTENER DIALOGO CERCANO Y PERMANENTE

Los participantes coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo cercano y permanente que permita abordar los Derechos Humanos desde una perspectiva práctica, tomando en cuenta la realidad y los principales desafíos que enfrenta el sector empresarial.

Asimismo, ambas instituciones plantearon continuar fortaleciendo la cooperación mediante encuentros de socialización y consultas, con el objetivo de recoger los aportes del sector privado al proceso de elaboración del reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

La iniciativa busca ampliar la participación de los distintos sectores de la sociedad en la construcción de mecanismos que contribuyan a promover y garantizar los Derechos Humanos en el país.

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