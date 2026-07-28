Justicia Social suma peledeistas, fortalece estructura en La Vega

El presidente de Justicia Social, Julio César Valentín, juramentó a los nuevos integrantes este 27 de julio del 2026.

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LA VEGA.– El partido Justicia Social (JS) juramentó este sábado a un grupo de exdirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), encabezado por José Rafael León, durante un acto en esta provincia en el que también quedaron constituidas las direcciones provincial y municipal de la organización.

Junto a León se integraron Olcania Santos y su equipo político de la comunidad El Palmarito, quienes manifestaron su intención de contribuir al fortalecimiento del proyecto político que impulsa la entidad.

La actividad fue encabezada por el presidente de Justicia Social, Julio César Valentín Jiminián; el secretario general, Anyolino Germosén; el enlace provincial, Vicente De Jesús, y miembros de la Dirección Nacional.

CONFORMAN DIRECCIONES EN LA VEGA

Durante su discurso, Valentín destacó que la organización continúa consolidando una propuesta orientada a promover una República Dominicana más justa, inclusiva y equitativa.

En el acto fueron juramentadas las estructuras partidarias de La Vega, Jarabacoa, Constanza y Jima Abajo. Reynaldo Ayala asumió la presidencia provincial de Justicia Social, acompañado por Marcos Marte como secretario provincial de Organización.

Asimismo, Rafael Encarnación (Deivi) fue designado presidente de la Dirección Municipal, mientras que Luis Gutiérrez ocupará la Secretaría Municipal de Organización.

AVANZA ESTRATEGIA NACIONAL

La organización informó que esta es la segunda juramentación de estructuras realizada en menos de un mes, como parte de su plan de expansión y fortalecimiento territorial.

Recientemente, dirigentes nacionales realizaron encuentros en Santiago, incluyendo los municipios Jánico, Sabana Iglesia y Baitoa.

También lo hicieron en Monseñor Nouel con representantes de Bonao, Maimón, Piedra Blanca y varios distritos municipales, en busca de consolidar su presencia en todo el país.

an/am