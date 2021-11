Julio Maríñez critica juicios de Miguel Vargas sobre Haití

Julio Maríñez

SANTO DOMINGO.- Julio Maríñez, uno de los vicepresidentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), criticó recientes declaraciones sobre Haití del presidente de esa organización, Miguel Vargas Maldonado, y estimó que su “óptica de la situación está equivocada”.

“Clara y contundente es la posición del Presidente Luis Abinader, quien manifestó que el hecho de que el 75 por ciento de la nación haitiana esté en manos de bandas armadas, representa un serio peligro para la RD”, manifestó Mariñez, desde hace algún tiempo contradictor de Vargas.

Agregó que mientras para Miguel Vargas la situación que están viviendo la RD y Haití amerita que se restablezca el diálogo diplomático, el Presidente Abinader plantea con los pies en la tierra “y quién va a hacer el dialogo, Barbecue y los 400 mawozo. Con ellos es que se va a conversar. Entonces la situación nuestra es una situación delicada”.

Maríñez emitió una declaración diciendo: “No sabemos cuál es la apretada agenda oculta que hay tras las declaraciones del ex canciller Miguel Vargas, pero lo que está a la vista es que su óptica de la situación está equivocada, que el país frente a una situación de extremo cuidado no puede darse el lujo de transitar sobre el beneficio político personal y que el pueblo dominicano debe unir esfuerzos para que de manera firme sepan tanto las bandas de Haití como la comunidad internacional, que la RD no cederá ante intereses de ningún tipo que afecten el beneficio nacional”.

