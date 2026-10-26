Juez prohíbe Bolsonaro salir de Brasil; debe entregar pasaportes

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BRASILIA 26 Oct.- El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenó al senador Flávio Bolsonaro entregar sus pasaportes y le prohibió abandonar el país, un día después de su derrota electoral frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de los comicios.

La Policía Federal notificó este lunes al candidato del Partido Liberal, quien dispone de 24 horas para entregar sus pasaportes ordinario y diplomático. La resolución también le prohíbe comunicarse con el abogado y empresario Willer Tomaz, investigado junto con él por presunto lavado de dinero y evasión de divisas.

MEDIDAS JUDICIALES Y REACCIÓN DE FLÁVIO BOLSONARO

Según CNN Brasil, que tuvo acceso a la decisión bajo reserva judicial, Moraes ordenó además cancelar el pasaporte brasileño del senador y entregar cualquier documento de viaje de otras nacionalidades que pudiera poseer.

Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, informó mediante un video que recibió la intimación después de visitar a su padre. Aseguró que nunca contempló abandonar Brasil y anunció que entregaría los documentos, aunque calificó la medida como un intento de intimidación.

El senador atribuyó la decisión judicial a declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien el viernes sugirió que debía salir del país si perdía las elecciones.

INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y CONTEXTO ELECTORAL

La investigación examina los presuntos vínculos financieros entre Flávio Bolsonaro y Willer Tomaz. Según el medio brasileño UOL, la Policía Federal sostiene que ambos compartían una cuenta bancaria. Las defensas niegan las acusaciones.

La decisión judicial coincide con las críticas del senador al proceso electoral. Flávio cuestionó nuevamente este lunes la organización de los comicios y la ampliación del horario de votación durante la jornada del domingo.

Lula obtuvo el 51.79 % de los votos, frente al 48.21 % alcanzado por su rival, una diferencia superior a cuatro millones de sufragios que le aseguró la victoria electoral.

an/am