Entérate NY (OPINION)

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Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad

►Perremeístas NY: “Chú tiene razón”: En el PRM-NY continúan teniendo revuelo las declaraciones del cónsul Jesús -Chú- Vásquez, ofrecidas en El Sol de la Mañana la semana pasada, en las que afirmó que David Collado no es dirigente del PRM, es una figura en el PRM. No ha hecho vida política en esa organización. Vásquez se preguntó: quién conoce algún trabajo político que Collado haya realizado en el partido y pidió que le mencionaran uno solo, o alguna responsabilidad política que hubiera desempeñado en sus filas. Con miras a la convención para elegir al candidato presidencial de la entidad para las elecciones del 2028, hicimos una encuesta entre 19 reconocidos dirigentes de la organización en Nueva York: 11 (57,89 %) estuvieron de acuerdo con el cónsul; cinco, el 26,32 %, discreparon, y tres, el 15,79 %, prefirieron no contestar. Hablamos el pasado jueves con Yulín Mateo, presidente de la seccional PRM-NY, pero no le preguntamos nada en ese sentido. Diiicen que Collado nunca ha asistido a una reunión de la Dirección Ejecutiva (DE), máximo organismo de conducción política del PRM. También aseguran que nunca se ha reunido con las bases del partido ni ha asistido a encuentros entre perremeístas, y que no atiende llamadas de dirigentes y militantes, ni los recibe tampoco. ¿Y cómo es que está arriba en las encuestas? ¡Huuumm! Otros que se pronunciaron sobre Collado fueron Héctor Guzmán, del PRD, y Wellington Arnaud, miembro de la DE del PRM y director del INAPA). Nos envían un video fijando posiciones. Ver declaraciones = https://www.youtube.com/watch?v=4dwA5Gw8dkM

►Comisión colegiada en PRM-NY: De las 39 seccionales del PRM en el exterior, la única que no ha sido juramentada, tras el cierre de la XXIV Convención Nacional Ordinaria Orlando Jorge Mera, tras conflictos, es la de NY, debido a sus múltiples conflictos, diiicen. La Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del PRM, encabezada por Deligne Ascención, la visitó la semana pasada y adoptó medidas institucionales que incluyeron la integración de connotados dirigentes que estaban relegados. La seccional está dirigida por Julio César Mateo (Julyn), actual cónsul en Antigua y Barbuda, y John Sánchez, secretario general. Ahora deberá accionar de manera conjunta con la comisión colegiada, conforme a las siguientes disposiciones: 1. Organizar y consensuar los trabajos políticos, incluidos el programa Verifícate, la cedulación, el empadronamiento de nuevos militantes y destacar la obra de gobierno del presidente Luis Abinader. 2. Coordinar las funciones administrativas y sustituir a los dirigentes fallecidos o que se hayan mudado fuera de NY. 3. Aprobar los trabajos por consenso. 4. Gestionar, a través de la comisión colegiada, oportunidades de empleo priorizando los casos de mayor necesidad. 5. Tramitar solicitudes de pensiones para quienes reúnan los requisitos y promover recomendaciones e iniciativas que favorezcan la unidad, armonía y el diálogo ante diferencias internas. 6. Ningún dirigente podrá actuar de forma individual, grupal, ni hacer sugerencias a las altas instancias del partido sobre asuntos no consensuados, aprobados y firmados por todos los miembros de la comisión. La CNEI no especificó por que tiempo estarán vigentes estas medidas. ¡Huumm!

►Para favorecer comunidad exterior: La JCE eliminará, a partir del 2 de noviembre, el requisito de cita previa para renovar la cédula en las oficinas de Atlanta; Toronto, Ottawa y Montreal, en Canadá; Waterbury, en Connecticut; Springfield, en Massachusetts; Tampa, en Florida; Chicago, en Illinois; Ciudad de México; Providencia, en Chile; Panamá; Curazao; Aruba; Valencia y Sevilla, en España; Génova, en Italia; y en los Países Bajos. En otras dependencias se aplicará un modelo de atención dual o híbrido, que permitirá atender tanto a quienes hayan programado una cita como a quienes se presenten sin ella. Esta modalidad se aplicará en Nueva York; Nueva Jersey; Lawrence y Boston, en Massachusetts; Filadelfia y Reading, en Pensilvania; Washington D. C.; Providence, en Rhode Island; California; Puerto Rico; Miami y Orlando, en Florida; San Martín; Vitacura, en Chile; Madrid y Barcelona, en España; Houston, en Texas; Milán, en Italia; y Zúrich, en Suiza. La renovación de la cédula es gratuita. Además, la JCE puso en marcha, a nivel nacional, el programa educativo “Mi identidad y nuestra democracia”, dirigido a estudiantes que se preparan para votar por primera vez. La iniciativa busca fortalecer la formación cívica en las aulas y fomentar la participación activa de la juventud, con el propósito de reducir la abstención electoral, que en 2024 alcanzó el 45.6% en RD y el 81% en el exterior.

►¿JCE con camisa de fuerza?: Los llamados sabiólogos y todólogos dominicanos del Alto Manhattan, al analizar la situación de la JCE, afirman que el Gobierno la mantiene con una “camisa de fuerza”, porque necesita recursos con urgencia y no se los entrega. Según la prensa nacional, la Junta requiere fondos adicionales para continuar este año el proceso de renovación de la cédula y atender otros compromisos regulares. De los 8 millones 730, 372 votantes, más de cuatro millones han recibido la nueva cédula. En el exterior se han entregado 196 mil 310 cédulas. En EUA, 129,343; en España, 35,177; en las Antillas Menores, 9,606; en Italia, 5,323; Santiago de Chile, 4,299; Panamá, 3,493; Canadá, 3,447; Suiza, 2,819, y en Holanda, 2,803. Datos de hace unos 10 días. El presupuesto asignado a la institución para 2026 asciende a 12 mil 50 millones 800 mil pesos dominicanos, de los cuales, al 31 de agosto, se habían ejecutado 9 mil 702 millones 900 mil pesos. El Gobierno debe garantizar los recursos necesarios para que la entidad cumpla sus compromisos y continúe el proceso de cedulación. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, pide a la JCE y a los partidos políticos que no se preocupen por falta de fondos, pues asegura que el Gobierno aportará lo que haga falta. ¡Bueeeno! Pese a sus limitaciones, diiicen, la JCE amplía sus servicios y atiende a personas que llevaban décadas sin documentación. Tal es el caso de Carmen “Carmita” Solano, oriunda de San Cristóbal y residente en la capital, quien llevaba cuarenta años sin cédula. ¡Uff!

Ver video: https://www.instagram.com/reel/Dems_IuPx7i/?cplk=MWIycjl2eXNzbDI0cQ%3D%3D

►A votar por un dominicano para juez en NY: Las votaciones anticipadas se iniciaron en NY el pasado sábado y se extenderán hasta el próximo domingo 1 de noviembre. Luego, el martes 3 de noviembre, se celebrarán las elecciones para elegir a los representantes en distintos cargos públicos. El dominicano Manuel J. Méndez es el único candidato hispano en la boleta de Manhattan para juez de la Corte Suprema de NY. Ejerce sus funciones en la División de Apelaciones del Primer Departamento, cuya jurisdicción comprende Manhattan y El Bronx, aunque su candidatura figura en la boleta de Manhattan. Busca la reelección para mantener la representación latina en este condado. Reside en el Alto Manhattan desde hace décadas. Explica que un juez no solo juzga con base en los hechos y el derecho, sino que también toma en cuenta las experiencias vividas y el contexto cultural. “Cuando uno conoce la cultura, más o menos puede descifrar el porqué de las cosas”. “Añade que los latinos comprenden las particularidades de su cultura y que esa perspectiva resulta valiosa en una corte donde los casos se examinan mediante paneles de jueces”. “Es importante que alguno de los magistrados aporte conocimientos sobre las experiencias y culturas de las distintas comunidades, para que los demás jueces puedan comprender por qué sus integrantes actúan de determinada manera en ciertas circunstancias”, precisa. “He compartido con comunidades de diferentes etnias, pero mayormente con la comunidad dominicana”. “Siempre he trabajado de cerca con ella y espero que me apoye en esta reelección a la Suprema Corte”.

Para encontrar su lugar de votación, visite: https://findmypollsite.vote.nyc/.

Entrevista a Méndez: https://www.youtube.com/watch?v=A2SGnfSI3t0&t=7s.

►Un valor dominicano en NY: Manuel Octavio Pérez, mejor conocido como Mañengo, es muy reconocido entre la comunidad dominicana en NYC por sus múltiples servicios comunitarios y sociales que viene prestando desde hace décadas a sus connacionales en la urbe. Es miembro fundador del Club Amigos de Cristo Rey, sirviendo a causas humanitarias con el envío de furgones de alimentos, medicinas y ropa a la RD cuando el país ha sido afectado por tragedias naturales (ciclones e inundaciones). Es directivo del Círculo de Locutores Dominicanos (CLD) en la filial NY, prestando sus amplios conocimientos a jóvenes interesados en serlo, y ministro Capellán en la Iglesia Universal USA, desde donde predica y orienta a practicar el bien hacia los demás. En todas sus facetas siempre pone en alto su dominicanidad. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Manuel Octavio, usted es un valor dominicano en NY”.

► Servicio comunitario NY: Cobertura de Seguro Farmacéutico para personas mayores (EPIC) ayuda a residentes en NY de 65 o más que califican a reducir gastos de medicamentos junto con Medicare Part D. En 2026 pueden aplicar personas solteras con ingresos de hasta US$75,000 y matrimonio hasta US$100,000. Llamar al 1-800-332-3742