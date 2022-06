Juez descarga acusados venta de los terrenos en Los Tres Brazos

Imputados caso Los Tres Brazos.

SANTO DOMINGO.- El juez del sexto juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoró, favoreció con un “no ha lugar” a todos los implicados en la venta irregular de los terrenos del sector Los Tres Brazos.

Rodríguez Consoró adoptó la decisión tras entender que la acusación y las pruebas no son suficientes para enviar a juicio y la posibilidad de que los imputados reciban una condena.

La acusación del Ministerio Público indica a los imputados de cometer asociación de malhechores, estafa al Estado y desfalco entre otros delitos.

El órgano persecutor solicitaba enviar a juicio a los implicados en el expediente, Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE); Manuel Aybar, ex gerente Inmobiliario de la institución; Irving Cruz, ex consultor jurídico; y Rosabel Castillo, ex registradora de títulos.

Asimismo, Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., y los emplea dos de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.

También José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.

De igual modo, por la venta del sector Los Tres Brazos, el Ministerio Público acusaba a la empresa Teknowlogic Dominicana S.R.L.

of-am