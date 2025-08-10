Abinader inaugura ampliación del Metro de Santo Domingo

El presidente Luis Abinader deja en marcha el proyecto.

Santo Domingo, 10 ago.- El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la puesta en marcha de los nuevos trenes de seis vagones de la línea 1 del Metro de Santo Domingo

Desde hoy domingo, entran en servicio cuatro trenes de seis vagones, elevando la capacidad a 17,000 usuarios por hora, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia, que señaló que para diciembre se proyecta alcanzar los 22,000 usuarios por hora.

Con dicho aumento, que se realizará de manera gradual, se reducirán filas, disminuirán tiempos de espera y mejorará la experiencia diaria de los usuarios, añadió la información.

«Este proyecto es una apuesta de futuro. Incluye la adquisición y adaptación de 24 nuevos trenes, la repotenciación de todo el sistema eléctrico, la mejora de la señalización y las telecomunicaciones, y una obra que transformará la experiencia de los usuarios», expresó Abinader.

Por su lado, el director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Santos Pérez, señaló que esta «obra no solo mejora la infraestructura, mejora la vida de miles de ciudadanos que dependen del metro cada día. Más capacidad significa menos espera, más orden y mayor dignidad para todos».

Durante la actividad, Abinader también inauguró el pasillo de interconexión peatonal entre las líneas 1 y 2 del metro, utilizado por más de 380,000 personas al día.

of-am