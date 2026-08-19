Judocas cadetes dominicanos participan Campeonato Mundial

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SANTO DOMINGO.— Una delegación de cinco judocas representará a la República Dominicana en el Campeonato Mundial de Judo Cadete, que se celebrará del 18 al 22 de agosto en Ecuador, con la participación de atletas de los cinco continentes.

La presencia de la representación dominicana en la cita mundialista es posible gracias al respaldo de la Federación Internacional de Judo (FIJ) y el Ministerio de Deportes y Recreación.

El equipo quisqueyano está integrado por Carla Tolentino, en los -48 kilogramos; Lorenny García, en -52; Ezequiel Pérez, en -50; Adrián Lapaix, en -66, y Adriel Paniagua, en -73 kilogramos.

La delegación también está conformada por el entrenador Juan Carlos Jacinto y el delegado Eddy García.

Las competencias comenzarán este jueves con las rondas eliminatorias a partir de las 9:00 de la mañana, mientras que las semifinales y finales están programadas para desarrollarse entre las 3:00 de la tarde y las 9:00 de la noche.

Durante viernes y sábado se disputarán las competencias correspondientes a cuatro divisiones, mientras que el domingo se celebrará la prueba por equipos mixtos, que pondrá punto final al campeonato.

El Mundial Cadete de Judo reunirá a más de 475 competidores con edades entre 15 y 17 años, entre ellos 253 hombres y 222 mujeres, quienes competirán en busca de los máximos honores de la categoría.

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