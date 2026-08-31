José Ramírez conecta jonrón y alcanza 1,000 hits en su carrera

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CLEVELAND.– El dominicano José Ramírez protagonizó una jornada histórica este domingo al conectar un cuadrangular y disparar el hit número 1,000 de su carrera, durante la victoria de los Guardianes de Cleveland 11-1 sobre los Reales de Kansas City.

Ramírez llegó a la cifra histórica con un sencillo productor en la sexta entrada, batazo con el que remolcó a Jac Caglianone y se convirtió en el undécimo jugador en la historia de la franquicia de Cleveland en alcanzar los 1,000 imparables.

El antesalista dominicano también aportó un jonrón de dos carreras en el cuarto episodio, que amplió la ventaja de los Guardianes a 9-1. El vuelacercas fue su primero en el Progressive Field desde el 17 de mayo.

Ramírez terminó el encuentro con dos hits en tres turnos oficiales, dos carreras anotadas, cuatro impulsadas y una base por bolas, contribuyendo de manera decisiva a la contundente victoria de Cleveland.

El jugador, nacido en Baní, República Dominicana, debutó en las Grandes Ligas con Cleveland en 2013 y se ha consolidado como una de las principales figuras de la organización.

La actuación de Ramírez se produjo en un partido en el que los Guardianes evitaron la barrida en la serie frente a Kansas City. El abridor Parker Messick lanzó seis entradas de calidad, permitió una carrera y ponchó a cinco bateadores para conseguir la victoria.

Con su histórico imparable, Ramírez inscribe nuevamente su nombre en los libros de récords de Cleveland y alcanza otra importante marca en una carrera que lo ha convertido en uno de los peloteros dominicanos más destacados de su generación.

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