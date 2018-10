José Enrique Sued: Caminaré lomas y calles buscando el voto para el 2020

POR: CARMELO JULIO BARRO OLIVO

SANTIAGO, República Dominicana.- El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en la actualidad confronta problemas internos que le han llevado al fraccionamiento y a acudir al Tribunal Superior Electoral para dirimir sus conflictos.

El ex alcalde de esta ciudad de Santiago, José Enrique Sued hizo un ferviente llamado a la unidad de esa organización política como única manera de hacer un papel airoso en las próximas elecciones municipales, congresuales y nacionales.

“En Santiago yo aparezco en las encuestas por encima del PRSC, lo que indica que garantizo un gran caudal de votos al partido, y por consiguiente, debo ser el candidato a alcalde en las próximas elecciones”, apuntó Sued.

“Voy a caminar lomas y calles buscando el voto para volver a la alcaldía en el 2020, cuento con el voto de las mujeres y la juventud que conocen mi obra como alcalde”, señaló José Enrique Sued.

EL ALCALDE ABEL MARTÍNEZ ES UN BLOCK

Sued manifestó que un alcalde no es solo para recoger basura, la misión de la alcaldía es básicamente de servicios, esto incluye la construcción de iglesias, obras comunitarias, becas para los estudiantes, entre otras acciones sociales, apuntó que el alcalde Abel Martínez ha contado con el apoyo del gobierno, que le ha donado camiones, ha bacheado calles, entre otras iniciativas, cosa con la que otros alcaldes no han contado y añadió que un alcalde no puede considerarse un dios y sentirse por encima de los demás.

APOYO A HÉCTOR ARIAS EN LA CANELA

“Conozco a Héctor Arias, entre los dirigentes está en un lugar no especial, sino especialísimo para mí, es un excelente candidato, lo conocí cuando un grupo de dirigentes del PRSC lo propuso para director de Tránsito Municipal, allí se manejó de forma honesta y siempre apegado a las directrices emanadas por nosotros”, dijo el ex alcalde de Santiago.

José Enrique Sued fue entrevistado por el comunicador Joel Marte para los medios digitales de La Chercha Canelera, propiedad de Romeo Peña.