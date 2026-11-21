Hay nombres que no necesitan presentación en la comunidad dominicana de Nueva York. No porque busquen los reflectores, sino porque su trabajo los ha presentado una y otra vez, durante años, con la constancia de quien entiende el periodismo no como un oficio pasajero, sino como una vocación, como un compromiso moral, como una forma de servir.

José Alduey Sierra es uno de esos nombres.

En una ciudad donde todo pasa rápido, donde las noticias se devoran en segundos y donde muchos llegan buscando fama y se van sin dejar huella, Alduey Sierra ha permanecido. Ha permanecido con la libreta en la mano, con el micrófono abierto, con la cámara lista, con la palabra justa y con la conciencia tranquila. Ha permanecido porque su periodismo no es de ocasión. Es de convicción.

SE QUEDÓ CUANDO OTROS SE FUERON

Nueva York no es una ciudad fácil para el periodista dominicano. Es una ciudad cara, competitiva, exigente, donde hay que trabajar el doble para ser escuchado la mitad. Donde el dominicano de a pie muchas veces se siente invisible para los grandes medios, donde su historia no aparece, donde su dolor no se cuenta, donde su triunfo no se celebra.

Alduey Sierra entendió eso desde el principio. Entendió que la diáspora dominicana necesitaba una voz propia. No una voz prestada. No una voz que hablara de ella desde lejos. Una voz que estuviera ahí, en el Bronx, en Washington Heights, en Brooklyn, en Queens, en cada esquina donde hay un dominicano trabajando, luchando, soñando, sufriendo y triunfando.

Por eso se quedó. Por eso no cambió su misión por un puesto cómodo, ni su independencia por un favor político, ni su credibilidad por un anuncio. Porque para él, el periodismo dominicano en Nueva York no es un trampolín. Es una trinchera.

DENUNCIA LO QUE OTROS CALLAN

Si hay una palabra que define a José Alduey Sierra, es valor.

Valor para decir lo que otros callan. Valor para preguntar lo que otros no se atreven a preguntar. Valor para publicar lo que otros prefieren esconder. Valor para defender a la comunidad aunque eso le cueste enemistades, puertas cerradas y presiones.

En Nueva York, donde conviven el poder político, el poder económico y el poder comunitario, hacer periodismo independiente no es un juego. Hay intereses. Hay favores. Hay llamadas. Hay amenazas veladas. Hay quienes creen que un periodista debe ser un relacionista público de los poderosos.

Alduey Sierra nunca aceptó ese papel. Su lealtad nunca ha estado con los políticos de turno, ni con los partidos, ni con los funcionarios. Su lealtad ha estado con el pueblo. Con el dominicano que trabaja 12 horas en una factoría y no tiene quien lo defienda. Con la madre soltera que lucha por sus hijos en un apartamento pequeño. Con el bodeguero que madruga. Con el taxista que recorre la ciudad entera. Con el joven que quiere estudiar y no puede. Con el envejeciente que se siente solo y olvidado.

Ese valor se paga caro. Pero es el valor que hace que un periodista sea respetado. Porque la comunidad sabe distinguir: sabe quién habla por compromiso y quién habla por conveniencia. Y la comunidad dominicana en Nueva York sabe que cuando Alduey Sierra habla, habla con la verdad por delante.

UNA TRAYECTORIA SIN MANCHA

En tiempos donde la credibilidad del periodismo está en crisis, donde cualquiera con un celular se cree periodista, donde se compra y se vende la opinión, donde la noticia se confunde con el chisme y la información con la propaganda, la integridad se ha convertido en el bien más escaso y más valioso.

Y la integridad es, precisamente, el mayor capital de José Alduey Sierra.

Su trayectoria no se ha construido sobre escándalos, ni sobre ataques personales, ni sobre titulares amarillistas para conseguir likes. Se ha construido sobre la verificación, sobre la ética, sobre el respeto a la fuente, sobre el respeto al público, sobre el respeto a la verdad.

Quien ha trabajado con él lo sabe: es un hombre de palabra. Si dice que va a cubrir un evento, lo cubre. Si dice que va a investigar un caso, lo investiga. Si dice que va a defender una causa justa, la defiende hasta el final. No se vende. No se alquila. No se presta para campañas sucias. No usa el micrófono para cobrar favores ni para ajustar cuentas.

Esa integridad es la que le ha permitido mantenerse durante años en un medio tan difícil como el de Nueva York, donde muchos aparecen y desaparecen. Porque la comunidad puede perdonar un error, pero no perdona una traición. Y Alduey Sierra nunca ha traicionado la confianza de su gente.

EL PERIODISMO COMO SERVICIO

Hay periodistas que trabajan para la noticia. Y hay periodistas que trabajan para la gente. Alduey Sierra pertenece a los segundos.

Su entrega se ve en lo cotidiano, en lo que no sale en los titulares. En la llamada que hace para ayudar a una familia que perdió su vivienda. En la visita a un hospital para acompañar a un compatriota enfermo. En la cobertura de una actividad comunitaria pequeña, sin patrocinadores, sin políticos importantes, pero con una comunidad que necesita ser vista. En la denuncia de un abuso contra un dominicano, aunque ese abuso no sea “noticia nacional”.

Para él, el periodismo no termina cuando se apaga la cámara. El periodismo continúa cuando se ayuda a resolver el problema que se denunció. Cuando se le da seguimiento. Cuando se vuelve a preguntar: ¿qué pasó con esa familia? ¿qué pasó con ese caso? ¿qué pasó con esa promesa?

Esa entrega es la que lo ha convertido en algo más que un periodista: en un referente comunitario. En un puente entre la comunidad y las autoridades. En una voz que los dominicanos en Nueva York sienten como suya. Porque saben que no los va a dejar solos.

AÑOS QUE PESAN, NO QUE PASAN

La experiencia no se compra. No se improvisa. No se finge. Se gana con años de trabajo, de errores corregidos, de coberturas difíciles, de entrevistas complicadas, de noches sin dormir, de madrugadas en la calle, de aprender a escuchar antes de hablar.

José Alduey Sierra tiene esa experiencia. Una experiencia que se nota en la forma en que pregunta, en la forma en que narra, en la forma en que analiza. No es el periodista del escándalo fácil. Es el periodista del contexto. El que sabe que detrás de cada noticia hay una historia humana. El que sabe que detrás de cada cifra hay un rostro. El que sabe que detrás de cada decisión política hay una consecuencia para la gente.

Esa experiencia le ha permitido ver pasar gobiernos, partidos, líderes, modas y promesas. Y mantenerse firme, sin dejarse arrastrar por ninguna ola. Porque quien tiene experiencia sabe que la verdad no tiene partido. Que la justicia no tiene color. Que la comunidad está por encima de cualquier interés personal.

En Nueva York, donde muchos llegan a improvisar, Alduey Sierra representa la escuela del periodismo serio: investigar antes de afirmar, escuchar antes de juzgar, verificar antes de publicar, y tener el valor de rectificar si es necesario. Esa escuela, hoy más que nunca, es necesaria.

LA VOZ DE LA DIÁSPORA

El dominicano que vive en Nueva York vive entre dos mundos: ama a su país, pero construye su vida en otro. Extraña su tierra, pero trabaja para quedarse. Quiere que sus hijos no olviden sus raíces, pero quiere que triunfen en una sociedad distinta.

Ese dominicano necesita periodistas que entiendan esa dualidad. Que no lo vean como un extranjero en Nueva York ni como un ausente en República Dominicana. Que lo vean como lo que es: un dominicano que lleva la patria en el corazón, aunque viva a miles de kilómetros.

Alduey Sierra ha sido esa voz. Ha contado las historias de éxito de los dominicanos en Nueva York: el empresario que empezó con una bodega y hoy genera empleos, la estudiante que se graduó con honores, el artista que triunfó, el deportista que puso la bandera en alto, el líder comunitario que cambió su barrio.

Pero también ha contado las historias de dolor: la deportación injusta, el abuso laboral, la discriminación, la soledad, la enfermedad, la muerte lejos de la familia. Porque un periodista de verdad no solo celebra. También denuncia. No solo aplaude. También exige.

Esa capacidad de contar la diáspora completa, sin maquillaje y sin miedo, es lo que hace que su trabajo sea tan valioso.

UN LEGADO QUE YA ESTÁ ESCRITO

Hay personas que esperan a morir para que se les reconozca. José Alduey Sierra no necesita esperar. Su legado ya está escrito en la memoria de la comunidad dominicana en Nueva York. Está escrito en cada persona a la que ayudó. En cada caso que denunció. En cada joven periodista al que orientó. En cada actividad comunitaria que cubrió sin cobrar. En cada verdad que dijo cuando era más fácil callar.

Su legado es la demostración de que se puede ser periodista y ser íntegro. De que se puede ser dominicano en Nueva York y no perder la identidad. De que se puede tener años de experiencia y seguir teniendo la pasión del primer día. De que se puede tener valor sin perder la humildad. De que se puede ser firme sin ser agresivo. De que se puede ser crítico sin ser mezquino.

En un tiempo donde muchos confunden el periodismo con el espectáculo, Alduey Sierra recuerda que el periodismo es servicio. En un tiempo donde muchos confunden la fama con el respeto, él recuerda que el respeto se gana con trabajo. En un tiempo donde muchos venden su voz, él recuerda que hay voces que no tienen precio.

EL PERIODISMO QUE NECESITA LA COMUNIDAD

La comunidad dominicana en Nueva York necesita más periodistas como José Alduey Sierra. Necesita periodistas con valor para enfrentar el poder. Con integridad para no venderse. Con entrega para no abandonar a su gente. Con experiencia para no improvisar.

Necesita periodistas que entiendan que el micrófono no es para presumir, sino para servir. Que la cámara no es para buscar protagonismo, sino para mostrar la realidad. Que la pluma no es para adular, sino para defender.

Por eso, hablar de José Alduey Sierra no es hablar de una persona. Es hablar de un modelo. De un ejemplo. De un estándar. De lo que debería ser el periodismo dominicano en Nueva York y en todas partes: valiente, íntegro, entregado y experimentado.

Nueva York tiene muchos periodistas. Pero tiene pocos con la trayectoria, la coherencia y la credibilidad de José Alduey Sierra. Pocos que puedan mirar a la comunidad a los ojos y decir: “Yo estuve ahí. Yo lo conté. Yo no me vendí. Yo no me fui”.

Y eso, en estos tiempos, vale más que cualquier premio. Vale más que cualquier título. Vale más que cualquier reconocimiento.

Eso se llama honor. Eso se llama dignidad. Eso se llama periodismo de verdad.

Y eso es José Alduey Sierra.