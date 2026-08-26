JCE recuerda requisitos para crear nuevos partidos políticos

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SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) recordó que la creación y reconocimiento de partidos, agrupaciones y movimientos políticos en República Dominicana requiere cumplir con una serie de requisitos establecidos en la Ley 33-18, que incluyen condiciones territoriales, financieras y de respaldo ciudadano.

El organismo electoral enfatizó que la popularidad o simpatía en redes sociales no sustituye las exigencias legales para obtener el reconocimiento oficial.

RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Uno de los principales desafíos para las nuevas organizaciones es reunir las firmas requeridas. La legislación establece que deben presentar un respaldo equivalente al 2 % de los votos válidos emitidos en las elecciones generales anteriores.

Las organizaciones que aspiren a tener alcance nacional también deben contar con locales físicos activos en cada municipio del país, además de presentar directivas provisionales, presupuestos detallados y estatutos.

Estos últimos no pueden utilizar símbolos patrios ni nombres de próceres, conforme a las disposiciones legales vigentes.

PLAZO PARA SOLICITUDES

De acuerdo con el calendario electoral, el plazo para depositar los expedientes de solicitud de reconocimiento vence el 20 de febrero de 2027, un año antes de las próximas elecciones generales.

Posteriormente, la JCE dispondrá hasta el 20 de octubre de 2027 para emitir una decisión sobre las solicitudes.

El recordatorio del órgano electoral se produce en momentos en que varias figuras públicas han mostrado interés en impulsar nuevas plataformas políticas.

La JCE reiteró que constituir una organización política implica mucho más que reunir seguidores: requiere demostrar una estructura jurídica, territorial, financiera y organizativa que cumpla con las disposiciones de la Ley 33-18.

an/am