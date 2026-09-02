Jandy Ventura y Zusan Correa presentan “Para Decir Adiós”

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SANTO DOMINGO.- El merenguero Jandy Ventura y la cantante Zusan Correa unen sus voces en una nueva versión en merengue del clásico romántico “Para Decir Adiós”, compuesto por el cantautor puertorriqueño Roberto Figueroa.

La canción fue grabada originalmente por José Feliciano y Ann Kelly en 1982 y posteriormente por Danny Rivera y Eydie Gormé en 1996. Más de cuatro décadas después, el tema regresa con una nueva sonoridad que conserva su esencia romántica y la incorpora al ritmo del merengue dominicano.

NUEVA PROPUESTA MUSICAL

La producción surgió por iniciativa del multipremiado productor, pianista y arreglista Henry Jiménez, quien identificó en Zusan las condiciones vocales e interpretativas para desarrollar esta nueva versión y posteriormente presentó el proyecto a Jandy Ventura.

Ventura, comprometido con la preservación del legado del merengue y el respaldo a nuevos talentos, encontró en Zusan una voz con la que estableció una conexión inmediata. El resultado es un dúo que combina la experiencia y trayectoria del merenguero con la frescura de una nueva intérprete.

NUEVA ETAPA PARA ZUSAN

Zusan Correa, hija del reconocido comediante dominicano Aquiles Correa, asume con este lanzamiento una nueva etapa de su carrera y una importante carta de presentación ante el público nacional.

“Siempre he creído que quienes hemos tenido la oportunidad de construir una carrera también tenemos la responsabilidad de abrir puertas a las nuevas generaciones”, afirmó Jandy, quien aseguró que respaldará a Zusan durante el proceso de promoción.

La artista calificó la colaboración como una experiencia determinante y destacó el aprendizaje obtenido junto a Ventura y Henry Jiménez.

“Para Decir Adiós” fue estrenada el pasado domingo en el programa “Entre Ellas”, donde ambos intérpretes la presentaron por primera vez en vivo.

A partir de este lunes, el sencillo entrará en rotación en emisoras de todo el país y será promovido en radio, televisión, prensa y plataformas digitales. Ventura también acompañará a Zusan en una gira promocional por medios de comunicación dominicanos.