Israel rechaza presione Trump a lanzar bomba atómica a Irán

NUEVA YORK 2 Nov.- El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, ha rechazado este lunes por «delirante» la información publicada por el propagandista de ultraderecha Tucker Carlson, quien asegura que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está presionando al presidente estadounidense, Donald Trump, para que lance una bomba atómica sobre Irán el próximo 7 de noviembre.

«Netanyahu no está presionando a Trump. Trump sabe exactamente lo que quiere conseguir y cómo quiere conseguirlo. Israel colabora con Estados Unidos. Vamos a apoyar la decisión que tome Estados Unidos», ha explicado Danon en declaraciones a la cadena Al Arabiya.

Carlson ha asegurado que la idea es emplear la bomba atómica contra las instalaciones subterráneas construidas en las montañas de Irán y que Netanyahu necesita de este ataque tras no conseguir una mayoría para su coalición en las recientes elecciones legislativas israelíes. La fuentes de Carlson no ha sido identificada.

Danon se ha referido precisamente a las elecciones israelíes, «elecciones democráticas». «No vas a encontrarlas en ningún otro sitio de Oriente Próximo», ha argumentado.

En cuanto a la ofensiva militar contra los territorios palestinos, Danon ha asegurado que «hemos hecho todo lo posible para minimizar las bajas civiles». «Por eso hemos tardado tanto. Créame. Podríamos haber terminado esta guerra en tres meses, no en tres años», ha planteado. «Somos una nación de moral, un país de moral. No hay atrocidades», ha recalcado.

of-am