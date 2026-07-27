Irán tacha «aventura peligrosa» ataque de Ucrania a un buque

TEHERAN 27 Jul.- Las autoridades de Irán han vuelto a denunciar el ataque lanzado por Ucrania este sábado contra un carguero iraní en el mar Caspio, que mató a un marinero, tachándolo de «aventura peligrosa» y reiterando que «no quedará impune».
En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqaei, ha incidido en que el Ejecutivo ucraniano debe rendir cuentas por su «acción ilegal e injustificada». A su juicio, la acción violó la Carta de Naciones Unidas y constituye una «aventura peligrosa».
Baqaei ha recalcado que este comportamiento «no quedará impune», según informa la cadena estatal IRIB, por lo que ha avanzado una respuesta de Teherán que, en todo caso, no ha concretado.
Este domingo, el titular de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, cargó contra el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, avisando de que el ataque «no quedará sin respuesta» antes de denunciar al mandatario ucraniano, a quien llamó «gorrón», por actuar al servicio de Israel para «arrastrar a Europa» a la guerra de Irán.
«Zelenski ha atacado un buque mercante iraní, matando a un marinero. Una flagrante violación de la Carta de la ONU, perpetrada a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra», subrayó Araqchi en un duro mensaje publicado en redes sociales.
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