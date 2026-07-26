Irán advierte respuesta ataque ucraniano a buque en el Caspio

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TEHERAN.- El vicepresidente del Parlamento iraní, Ali Nikzad, aseguró que las autoridades de su país no ignorarán el ataque de fuerzas ucranianas contra un buque mercante persa en el mar Caspio, que dejó un marinero muerto y otro herido.

«Cualquier punto que sea origen de una agresión contra nuestro país y nuestro territorio, será, sin duda, un objetivo legítimo de nuestras Fuerzas Armadas, y la acción imprudente del Gobierno ucraniano no quedará impune», señaló este domingo en sesión parlamentaria.

ADVERTENCIA A EU

Nikzad también lanzó una advertencia al presidente de EE.UU., Donald Trump, a quien recomendó «quitarse la venda de los ojos» y abandonar la región de Oriente Medio antes de sufrir una derrota «aún más grave que la anterior».

«El pueblo estadounidense debe controlar a su sádico presidente antes de que los soldados estadounidenses regresen a su país en ataúdes», agregó.

El sábado, el régimen de Kiev atacó un buque mercante iraní en el Caspio, provocando la explosión de la embarcación. Desde Teherán condenaron los hechos como una violación de la Carta de la ONU y «un acto de agresión que puede exacerbar y propagar la guerra».

IRÁN NIEGA VÍNCULO CON GUERRA UCRANIA

Las autoridades iraníes subrayaron que el ataque evidencia la «actitud irracional y hostil del régimen ucraniano hacia la República Islámica de Irán», que, aseguraron, nunca ha intervenido en el conflicto entre Moscú y Kiev.

Previamente, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció que sus fuerzas obtuvieron «excelentes resultados en ataques de largo alcance» en aguas del Caspio, y que en particular fueron atacadas «embarcaciones que transportaban cargamento militar desde Irán y un buque de guerra».