Irán advierte respuesta ataque ucraniano a buque en el Caspio

TEHERAN.- El vicepresidente del Parlamento iraní, Ali Nikzad, aseguró que las autoridades de su país no ignorarán el ataque de fuerzas ucranianas contra un buque mercante persa en el mar Caspio, que dejó un marinero muerto y otro herido.
«Cualquier punto que sea origen de una agresión contra nuestro país y nuestro territorio, será, sin duda, un objetivo legítimo de nuestras Fuerzas Armadas, y la acción imprudente del Gobierno ucraniano no quedará impune», señaló este domingo en sesión parlamentaria.
ADVERTENCIA A EU
Nikzad también lanzó una advertencia al presidente de EE.UU., Donald Trump, a quien recomendó «quitarse la venda de los ojos» y abandonar la región de Oriente Medio antes de sufrir una derrota «aún más grave que la anterior».
«El pueblo estadounidense debe controlar a su sádico presidente antes de que los soldados estadounidenses regresen a su país en ataúdes», agregó.
El sábado, el régimen de Kiev atacó un buque mercante iraní en el Caspio, provocando la explosión de la embarcación. Desde Teherán condenaron los hechos como una violación de la Carta de la ONU y «un acto de agresión que puede exacerbar y propagar la guerra».
IRÁN NIEGA VÍNCULO CON GUERRA UCRANIA
Las autoridades iraníes subrayaron que el ataque evidencia la «actitud irracional y hostil del régimen ucraniano hacia la República Islámica de Irán», que, aseguraron, nunca ha intervenido en el conflicto entre Moscú y Kiev.
Previamente, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció que sus fuerzas obtuvieron «excelentes resultados en ataques de largo alcance» en aguas del Caspio, y que en particular fueron atacadas «embarcaciones que transportaban cargamento militar desde Irán y un buque de guerra».
Eso le pasó a los cabeza ‘e trapo de Irán, por estar metiéndose en lo que no le importa
Irán: Ucrania atacó nuestro buque a pedido de Israel para arrastrar a Europa a la guerra.
El canciller iraní calificó la agresión como una violación de la Carta de la ONU.
tras conversar con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas; y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov; esa acción «no puede quedar sin respuesta».
CHISME MEDIATICO CON UNA NOTICIA VIEJA….YA IRAN DIJO QUE LE VIO LA SEŇA A ENANO SELENSKI EL CUAL ESTA DESESPERAO ASI COMO SATANYAHU…CUAL DE LOS DOS HACIENDOLE COMPETENCIA AL PATAN DE LA KK BLANCA. IRAN DIJO QUE EL ENANITO NAZIS LO QUE BUSCA ES INVOLUCRAR A LA OTAN EN EL CONFLICTO IRANI…Y NO SE VAN A PRESTAR PARA LA TRAMA.
NO SE SI SERÁ UN ATAQUE DE FALSA BANDERA POR PARTE DE RUSIA PORQUE UCRANIA LE ESTA PARTIENDO LA MADRE Y PUTIN ESTA DESESPERADO PERO EN CASO DE SER UCRANIA LOS AYATOLAS SE LO BUSCARON YA QUE LLEVAN AÑOS BOMBARDEANDO A UCRANIA VIA RUSIA.
Bien por Zelenski. Como Rusia ha usado guantes de seda contra él, Irán NO lo hará.
Y que Donald Trump se meta en el lío,
¡Mátense!
Puede ser
UCRANIA TARDO EN DARLE SU MERECIDO A IRAN POR VENDERLE ARMAS A RUSIA PARA QUE ESTA ASESINE NINOS,MUJERES Y ANCIANOS PARA ROBARLE SU TERRITORIO,BIEN HECHO POR UCRANIA,DEBEN DESTRUIR CADA BARCO QUE TRANSPORTA DRONES,BOMBAS Y EQUIPOS PARA PUTIN.