Irán advierte que no permitirá intervención EE.UU. en Ormuz

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TEHERAN.- Irán advirtió este jueves que no tolerará “bajo ninguna circunstancia” una intervención estadounidense en el estrecho de Ormuz, calificándolo como su “línea roja inviolable”.

El portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya de Irán, Ebrahim Zolfaghari, manifestó que Teherán no permitirá operaciones de EE.UU. en el estrecho. “Es la línea roja inviolable de Irán”, aseveró, citado por Tasnim.

La advertencia llega después de que el presidente Donald Trump amenazara en Fox News con “destruir” la semana que viene “todas” las centrales eléctricas y los puentes iraníes, “a menos que se sienten a la mesa de negociaciones”. Trump también advirtió que los ataques continuarán hasta degradar las capacidades militares iraníes y amenazó con atacar plantas eléctricas, puentes y objetivos energéticos.

REPRESALIAS

Zolfaghari respondió que si se cumplen las amenazas de atacar infraestructura iraní, “toda la infraestructura de la región será destruida bajo los golpes de acero de las poderosas Fuerzas Armadas iraníes, de modo que no quede ni rastro de ello”. Irán afirma que ya atacó objetivos de EE.UU. en Kuwait y Baréin.

Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques militares desde hace varios días. La escalada incluyó bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y represalias de Teherán contra bases de Washington en la región. El Comando Central de EE.UU. anunció la reanudación del bloqueo naval de puertos iraníes.

IMPACTO EN PETRÓLEO Y GAS

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que no se exportará “ni una sola gota de petróleo o gas” de la región mientras continúen las agresiones estadounidenses. El Ejército iraní asegura haber ejecutado ya varias fases de operaciones de represalia contra instalaciones de Washington.

Teherán sostiene que responde a lo que considera violaciones del memorándum de entendimiento por parte de Estados Unidos. El estrecho de Ormuz es clave para el tránsito energético mundial, y su cierre o militarización impactaría el suministro global de crudo.