Dólar subió un centavo y euro 16; eran vendidos a $58.81 y $69.41

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió un centavo y este jueves era vendido en República Dominicana a RD$58.81.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.14

Venta: RD$58.81

EL EURO

El euro bajó 16 centavos; era vendido a RD$69.41 y comprado a RD$65.86.

PETROLEO

El barril de petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia para el mercado estadounidense, se cotiza alrededor de los $79.50 a $80.50 dólares. El valor varía dependiendo de la sesión y el vencimiento de los contratos de futuros en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX).