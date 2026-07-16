Asegura que escudo en nueva cédula respeta la Constitución

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, salió al frente de los cuestionamientos difundidos en redes sociales sobre el diseño del Escudo Nacional en los nuevos formatos de la cédula de identidad y electoral.

Rechazó que la institución haya modificado el símbolo patrio de forma «antojadiza».

Afirmó que el documento se ajusta de manera estricta a la Constitución y a las leyes vigentes en República Dominicana.

VALIDACIÓN INSTITUCIONES PATRIÓTICAS

Precisó que el escudo incluido en los tres modelos de cédula —identidad y electoral/menores de edad, militares/policías y extranjeros legales— fue validado, revisado y certificado por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y el Instituto Duartiano.

DISEÑO CUMPLE CON LA LEY

Señaló que el diseño integra correctamente el lema nacional “Dios, Patria y Libertad” y la Biblia abierta en el pasaje bíblico establecido por la ley. Además, indicó que la imagen del patricio Juan Pablo Duarte incorporada en el documento cuenta con la certificación oficial correspondiente.