Arrestan dominicano por venta fentanilo en edificio del Bronx

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NUEVA YORK.- Un dominicano que presuntamente traficaba con fentanilo fue arrestado en un edificio de El Bronx donde operaban dos guarderías.

Antonio Cabrera supuestamente arrojó una sustancia en polvo por la ventana de un apartamento durante un operativo antidrogas que obligó a evacuar a 14 niños.

Cuando los agentes ingresaron a la vivienda, alrededor de las 2:30 de la tarde del lunes, Cabrera intentó deshacerse de la droga arrojándola desde una ventana del tercer piso, en la avenida Morris, cerca de East Burnside, en la zona de Fordham Heights, según Bridget Brennan, fiscal especial de narcóticos de Nueva York.

Investigadores de un grupo especial antidrogas mantenían bajo vigilancia el apartamento desde hacía una semana, luego de que Mulk, un perro detector de la Policía de Nueva York (NYPD), alertara sobre posible presencia de narcóticos frente a la puerta.

Al escuchar ruidos en el interior, los agentes entraron y sorprendieron a Cabrera mientras trataba de eliminar evidencias.

La Unidad de Servicios de Emergencia y el equipo de Materiales Peligrosos (HazMat) del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) evacuaron a los 14 menores de las dos guarderías ubicadas en la primera planta del edificio.

«Es un milagro que ninguno de los niños de la guardería ni las personas que estaban en la acera resultaran heridas», afirmó la fiscal de distrito del Bronx, Darcel Clark.

En el allanamiento se ocuparon cerca de 4,5 kilogramos de fentanilo y equipos para procesar y empaquetar drogas. Las sustancias fueron enviadas a la DEA para análisis.

Cabrera enfrenta cargos por posesión criminal de una sustancia controlada, imprudencia temeraria y posesión de parafernalia para drogas.

Tras declararse no culpable en un tribunal de Manhattan, un juez ordenó prisión preventiva sin derecho a fianza, de acuerdo con registros judiciales citados por el Daily News.

jt/am