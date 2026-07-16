Diáspora de RD ha aportado en lo que va de año US$6,200 mm

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SANTO DOMINGO.- En solo seis meses y medio, los dominicanos residentes en el exterior han inyectado más de seis mil doscientos millones de dólares a la economía nacional, entre remesas directas e impuestos pagados por boletos aéreos.

La cifra confirma el peso estructural que mantiene la diáspora en la estabilidad cambiaria y en las reservas de la República Dominicana.

Según las proyecciones del Banco Central, las remesas de enero a junio de 2026 rondarían los seis mil doscientos millones de dólares, manteniendo un crecimiento de dos dígitos frente al mismo período del año pasado. Solo entre enero y mayo de 2025 el país había recibido cuatro mil novecientos tres millones, y todo indica que 2026 cerrará por encima de los doce mil doscientos millones proyectados para el año completo.

IMPUESTOS BOLETOS AÉREOS

A ese flujo se suma lo que paga la diáspora cada vez que visita el país. Con un promedio de 118 mil dominicanos no residentes llegando por aire cada mes en 2025, y un crecimiento de 3.8% en llegadas aéreas, se estima que entre enero y junio de 2026 han viajado a República Dominicana unos 735 mil dominicanos del exterior. Cada uno paga US$24.27 por tasa de salida y manejo de equipaje, ya que están exentos de los 10 dólares de la Tarjeta de Turista desde abril de 2022. Solo por ese concepto, el fisco dominicano ha recaudado entre 16.5 y 17.2 millones de dólares en lo que va de año.

PAGO POR TARJETA DE TURISTA

Si la diáspora hubiera pagado la Tarjeta de Turista, el aporte adicional habría sido de 7.3 millones de dólares solo en el primer semestre. En 2025 se “ahorraron” casi 14.7 millones de dólares por esa exención, que el gobierno otorgó tras reclamos de doble tributación. Con Tarjeta incluida, los impuestos aéreos que pagaría la diáspora subirían de US$25.27 a US$34.27 por persona, y la recaudación de enero a junio habría sido de US$25.2 en vez de US$17.8 millones.

IMPACTO EN LA ECONOMÍA

En total, el aporte directo de la diáspora entre enero y el 16 de julio de 2026 se ubica entre US$6.166 millones. Esto equivale a un ritmo de 31.7 millones de dólares por día y representa ya 4.9% del Producto Interno Bruto estimado para 2026.

El Banco Central ha señalado que estos ingresos externos fueron clave para que el peso dominicano solo se depreciara 3.1% frente al dólar en 2025, menos que el 5% registrado en 2024. Las reservas internacionales cerraron diciembre en 14.691 millones de dólares, suficientes para cubrir 5.4 meses de importaciones, por encima de lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional.

NUEVO IMPUESTO EN EU

Desde enero de este año entró en vigor el impuesto de 1% a las remesas provenientes de Estados Unidos. Con 83% de los envíos originándose allá, se estima que en el primer semestre la diáspora pagó unos 51 millones de dólares por ese gravamen, dinero que recauda el fisco estadounidense, no el dominicano.

PERSPECTIVA

Los datos oficiales de remesas y llegadas de junio se publicarán entre agosto y septiembre. Mientras tanto, la tendencia confirma que uno de cada dos dominicanos del exterior visitó el país en 2025 y que el flujo de dinero que envían a sus familias sigue siendo el principal ancla de la economía dominicana. Por cada dólar que pagarían de Tarjeta de Turista, en 2025 mandaron 810 dólares en remesas.