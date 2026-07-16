Comerciantes y mayoristas reconocen presidente Abinader

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader recibió este miércoles un reconocimiento de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (AMAPROSAN), junto a las principales asociaciones de comerciantes y mayoristas del Cibao y Santo Domingo, por asumir como prioridad la transformación integral del Hospedaje Yaque, obra considerada una deuda histórica con Santiago.

La distinción fue entregada durante la inauguración de la trigésima quinta edición de Expo AMAPROSAN 2026, en reconocimiento a la determinación del mandatario de impulsar la recuperación de uno de los principales centros de abastecimiento del Norte. Las organizaciones destacaron que la iniciativa contribuirá a fortalecer la actividad comercial y mejorar las condiciones económicas, sociales, sanitarias, urbanas y ambientales de la provincia.

Las entidades recordaron que, durante Expo AMAPROSAN 2025, Abinader acogió la solicitud del sector y asumió públicamente el compromiso de impulsar la transformación del Hospedaje Yaque, poniendo a disposición los recursos necesarios. Un año después, el sector comercial valoró que la iniciativa avance hacia su ejecución y que la palabra empeñada comienza a traducirse en hechos concretos.

RESPALDO SECTOR COMERCIAL

El reconocimiento fue suscrito por AMAPROSAN, la Asociación de Detallistas de Santiago, el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, las asociaciones de mayoristas de La Vega, Moca, Constanza y Santo Domingo, la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) y la Comisión Representativa del Hospedaje Yaque.

Señalaron que la transformación del Hospedaje Yaque fortalecerá la organización del comercio, promoverá un entorno más seguro y ordenado, dignificará el espacio donde por generaciones han trabajado miles de comerciantes y tendrá un impacto positivo en el desarrollo económico, social, sanitario, urbano y medioambiental de Santiago.

COMPROMISO CON SANTIAGO Y EL CIBAO

Al agradecer el reconocimiento, el presidente Abinader aseguró que este representa un compromiso aún mayor con AMAPROSAN, con Santiago y con toda la región del Cibao. Recordó que desde joven escuchaba que el Hospedaje Yaque era un mercado que no operaba en las mejores condiciones, pese a ser un importante punto de encuentro entre productores y comerciantes, donde persistían problemas de logística e higiene.

Manifestó su esperanza de que, con el proyecto que impulsa el Gobierno junto al Ayuntamiento de Santiago, el Hospedaje se convierta en un ejemplo de comercio y beneficie a las miles de familias que dependen de esa actividad.

Abinader expresó que, como presidente, siempre ha escuchado a todos los sectores y que las decisiones que adopta buscan el interés nacional, aunque puedan tener consecuencias positivas para unos y negativas para otros.

OTRAS OBRAS PARA SANTIAGO

Asimismo, informó que el Gobierno desarrolla junto al Ayuntamiento otras obras orientadas a mejorar la calidad de vida de la población y anunció que ya se trabaja en el diseño de una solución para fortalecer el suministro de agua potable en Santiago, mediante la optimización del sistema del Acueducto Cibao Central y la construcción de un nuevo acueducto en la zona norte.