Carolina Mejía niega apoyo de Abinader a un candidato PRM

SANTO DOMINGO.– La precandidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Carolina Mejía, negó que el presidente Luis Abinader esté respaldando a algún aspirante de esta organización con miras a las elecciones de 2028.
“Aquí no hay candidatos del presidente ni de la Presidencia. El presidente Abinader es un gran demócrata, lo ha demostrado, y si hay algo que él no va a arriesgar es lo que a todos nos ha dado tanto trabajo construir: el partido y el Gobierno”, afirmó.
VERSIONES SOBRE SUPUESTO RESPALDO
Mejía ofreció estas declaraciones al ser consultada sobre si entendía que desde el Palacio Nacional se estuviera impulsando una candidatura distinta a la suya para representar al PRM en los próximos comicios presidenciales.
Ante esa posibilidad, la Alcaldesa del Distrito Nacional respondió de manera categórica: “Imposible”, durante una entrevista periodística.
CONFÍA EN LA UNIDAD DEL PRM
La dirigente oficialista reiteró que el proceso interno del PRM no provocará divisiones y expresó su confianza en que, una vez se elija al candidato o candidata presidencial, la organización se mantendrá unida de cara a las elecciones de 2028.
Mejía forma parte del grupo de dirigentes del partido de gobierno que aspiran a suceder al presidente Luis Abinader al frente del Poder Ejecutivo en el próximo período presidencial.
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