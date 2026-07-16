NY: Protestan contra altos precios boletos aéreos hacia RD

NUEVA YORK.- Decenas de dominicanos se manifestaron en la plaza Juan Pablo Duarte, en el Alto Manhattan, contra los altos precios de los boletos aéreos, los servicios consulares y el pago de diez dólares al viajar a República Dominicana.
La protesta fue convocada por Opción Democrática, Alianza País, Frente Amplio y entidades comunitarias, quienes calificaron de abusos los impuestos que tienen que pagar los criollos residentes en el exterior.
RECLAMOS SIN RESPUESTA
Los manifestantes expusieron que llevan años exigiendo al presidente Luis Abinader un pliego de demandas que beneficien a la comunidad dominicana del exterior, sin obtener ningún resultado.
Afirman, sin embargo, que el presupuesto de República Dominicana se nutre de las remesas, tanques y cajas de alimentos enviadas por los dominicanos de la diáspora.
En esa línea se pronunció el vocero del Partido Opción Democrática, Ángel Bogaert, quien expresó que muchos dominicanos residentes fuera del país le dieron sus votos al PRM, creyendo en el cambio que pregonaba dicha organización, y que “solo ha sido más de lo mismo”.
SITUACIÓN EN RD
De su parte, la representante del Partido Frente Amplio, Lucía Rutinel, y la activista comunitaria Bélgica González, se refirieron al alto costo de los alimentos, los crímenes contra ciudadanos indefensos por parte de la uniformada y al aumento de los feminicidios en República Dominicana.
Tanto que alaban que agradecen a la comunidad Dominicana que envía las remesas y así cada día nos maltratan más. Si no han notado RD es el único país que nisiquiera tiene una línea separada para recibir sus ciudadanos, todos los países tiene una línea para extranjeros y una para nacionales. Nos tratan como ****, pero cuando les toca contabilizar el dinero recibido de remesas ahí somos líderes, abusadores
Que triste realidad,, Estos qobiernos en vez de ponersela FACIL es todos los CONTRARIO,, se la ponen DIFICIL al cuidadanos y porque no imposibles,, porque este es un pueblo de 500.00 pesos y un pica pollo..
El 3 de Julio Abinader aumento US$16.00 de impuesto al voleto de salir de RD, un voleto EEUU-RD paga US$42 de impuesto y para salir pagaba US$72 ahora US$88 no he chequeado si le subieron a la entrada a RD porque no he comprado mi vuelo de regreso. Prohibieron TOTALMENTE el grabar en el AILA y el personal de vuelo tiene que hacer el aviso al aterrizar, para asegurarse que NADIE grabe la terminal pues parece el mercado publico de la Duarte.
Republica Dominicana tiene los impuestos a los boletos aereos del caribe y lo grande es que el servicio es pesimo y siempre hace un calor terrible en TODOS los aeropuertos
Cojan cambio PRM PRD lo mismo droga y corruption
Abinader y su cambio le subio 20 a hora son 30us
Sigan vendiendo su voto y voten por él PRDM otra vez el que quiere fuere para su Cuerpo que lo aguante son inútiles son ineptos Corruptos y Ladrones
Se Van……
Estos gobernantes son todos una charlatanes, por que no quitan esos US$19 dólares ilegales a los dominicanos que vienen al país. Sera que se los reparten entre ellos
Son US$10 de carta de turista (a un Dominicano) si cancelas el vuelo pierdes los US$10 ya que no son reembolsable. Si llegas a RD y reclamaste en el e-ticket tienes que tener un celular local, para a la semana ellos avisarte y vayas al reservas disque para reemebolsarte RD$500. Osea en mi caso serian 2 horas de fila en el reserva lo que significa parar todo dirigirme al banco a hacer fila por RD500 en serio? NO puedes enviar a nadie. Lo que pocos sabemos es que en el boleto de salita nos cobran US$20 de salida impuesto que… Leer mas »
El PRM no sacará ni un voto en Hazleton, Pennsylvania, y tanto que nos fajamos, pregunten a Filpo Mejía y a Orlando Castillo y pagamos hasta 200 dólares por una cena para recaudación de fondos para la campaña. Traen los funcionarios de RD en vez de nombrar los de aquí. Abusadores.
Hay y ustedes qué nos critican lo q estamos en europa jaaa.y se están quejando ustedes son bulto.aqui en europa hay calidad de vida.ustedes lo q quieren ir a fantamiar a rd.cojan ahi