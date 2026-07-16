NY: Protestan contra altos precios boletos aéreos hacia RD

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NUEVA YORK.- Decenas de dominicanos se manifestaron en la plaza Juan Pablo Duarte, en el Alto Manhattan, contra los altos precios de los boletos aéreos, los servicios consulares y el pago de diez dólares al viajar a República Dominicana.

La protesta fue convocada por Opción Democrática, Alianza País, Frente Amplio y entidades comunitarias, quienes calificaron de abusos los impuestos que tienen que pagar los criollos residentes en el exterior.

RECLAMOS SIN RESPUESTA

Los manifestantes expusieron que llevan años exigiendo al presidente Luis Abinader un pliego de demandas que beneficien a la comunidad dominicana del exterior, sin obtener ningún resultado.

Afirman, sin embargo, que el presupuesto de República Dominicana se nutre de las remesas, tanques y cajas de alimentos enviadas por los dominicanos de la diáspora.

En esa línea se pronunció el vocero del Partido Opción Democrática, Ángel Bogaert, quien expresó que muchos dominicanos residentes fuera del país le dieron sus votos al PRM, creyendo en el cambio que pregonaba dicha organización, y que “solo ha sido más de lo mismo”.

SITUACIÓN EN RD

De su parte, la representante del Partido Frente Amplio, Lucía Rutinel, y la activista comunitaria Bélgica González, se refirieron al alto costo de los alimentos, los crímenes contra ciudadanos indefensos por parte de la uniformada y al aumento de los feminicidios en República Dominicana.