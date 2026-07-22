Interrogan Michel Martelly por magnicidio de 2022 en Haití

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Puerto Príncipe, 22 jul (Prensa Latina) El expresidente Michel Martelly, citado como testigo del asesinato del mandatario Jovenel MoÃ¯se, fue interrogado por el juez de instrucción del Tribunal de Apelación de Puerto Príncipe, Jean Denis Cyprien, informó hoy un diario local.

El exjefe de Estado respondió a preguntas sobre el magnicidio del 7 de julio de 2022, formuladas durante cuatro horas de audiencia por el magistrado, a quien se le encomendó la continuación de la investigación, añadió el periódico Le Nouvelliste.

Martelly, quien regresó a Haití el 15 de julio tras varios años en Florida, Estados Unidos, actuó de forma muy discreta tras la vista y prescindió de declaraciones a la prensa, acompañado por su abogado, Mario Delcy, y su excanciller, Pierre Richard Casimir.

NO REVELÓ CONTENIDO DE CONVERSACIONES

El letrado desechó revelar el contenido de las conversaciones con el juez, pero especificó que las preguntas fueron en particular sobre el funcionamiento de las instituciones que rodean el Palacio Nacional.

«El expresidente Martelly -se limitó a declarar Delcy- compareció como testigo. No se le imputaron cargos. Además, el juez Walter Wesser Voltaire tampoco lo acusó cuando lo escuchó sobre el caso», de acuerdo con Le Nouvelliste.

Según el abogado, su cliente «desea que se conozca toda la verdad sobre el asesinato del presidente Jovenel Moise», aunque en su opinión como letrado «es un hecho sin precedentes en la historia del país que un expresidente responda a las citaciones del sistema judicial».

«Martelly es un ciudadano que respeta las leyes y las instituciones judiciales del país», subrayó el abogado, luego de asistir a la comparecencia ante un juez de instrucción por el expresidente, quien ya fue interrogado en 2023 por el magistrado Walter Wesser Voltaire.

De acuerdo con Le Nouvelliste, el juez Cyprien realizó investigaciones adicionales con figuras clave del caso, incluyendo a opositores al fallecido presidente MoÃ¯se, y también al actual jefe de la policía nacional, André Jonas Vladimir Paraison.

DICE OTROS SE HAN NEGADO A COMPARECER

Sin embargo -lamenta el diario- varias personas relevantes citadas se negaron a comparecer ante Cyprien, como el exdirector general de la Policía Nacional, Léon Charles, el exministro del Interior, Louis Gonzague Edner Day, y la exprimera dama, Martine Moise.

Le Nouvelliste aseguró que, tras la audiencia, una veintena de simpatizantes cercanos al expresidente Martelly lo recibieron con vítores en el patio del Tribunal de Apelación.

También -precisó el diario- se observó la presencia de Fednel Monchery, exdirector general del Ministerio del Interior e imputado en el caso de la masacre de La Saline.

car/apb