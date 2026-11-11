INEFI inicia concurso nacional Educación Física y 54 docentes

El consultor docente del INEFI, Manuel A. Morel Montero, y la técnico docente nacional y sub-coordinadora de dicho seminario, Yoselín Acosta Albino, junto a los 54 docentes que participan en el IX Concurso Nacional de Clases de Educación Física 2026.

JUAN DOLIO, San Pedro de Macorís.– El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) inició el IX Concurso Nacional de Clases de Educación Física 2026, con la participación de 54 docentes representantes de las 18 regionales educativas del país, quienes compartirán sus conocimientos, experiencias y buenas prácticas pedagógicas.

La actividad fue encabezada por el consultor docente del INEFI, Manuel A. Morel Montero, en representación del director ejecutivo, Alberto Rodríguez Mella, quien destacó las oportunidades existentes para impulsar el desarrollo de la educación física en República Dominicana.

«En ningún momento o nunca antes como ahora habíamos tenido tantas posibilidades de alcanzar el desarrollo en nuestra área», expresó Morel.

INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA

El funcionario explicó que el propósito del concurso es promover las mejores prácticas didácticas y pedagógicas en la enseñanza de la educación física, así como impulsar estrategias innovadoras que contribuyan al fortalecimiento del desempeño docente.

Asimismo, resaltó la importancia de integrar a maestros de los sectores público y privado, fomentar el uso eficiente de los recursos disponibles y fortalecer el trabajo colaborativo para elevar la calidad de la enseñanza en los centros educativos.

MÁS DE 2,000 DOCENTES BENEFICIADOS

De su lado, la técnico docente nacional y subcoordinadora del seminario, Yoselín Acosta Albino, informó que esta iniciativa ha impactado a más de 2,000 docentes en todo el territorio nacional.

Acosta Albino sostuvo que el concurso no constituye únicamente una competencia, sino también una oportunidad para fortalecer las alianzas entre las escuelas y promover la formación integral de niños, niñas y adolescentes.

TRES CENTROS EDUCATIVOS COMO SEDES

El certamen se desarrolla en tres centros educativos: San Pío X, ubicado en la Zona Colonial; Nuestra Señora de la Fe, en el ensanche La Fe, y el Hogar Escuela Santo Domingo Savio, localizado en el kilómetro 11½ de la avenida Independencia.

AUTORIDADES PRESENTES

En el acto inaugural también participaron Juan Francisco Vargas, encargado del Departamento de Actividad Física y Salud; Radhamés Paulino, coordinador regional, y los técnicos docentes nacionales Mariel Olivo, Rodolfo Ventura y Anasario Rodríguez.

Con esta iniciativa, el INEFI busca fortalecer la formación profesional de los maestros y continuar impulsando la innovación y la excelencia en la enseñanza de la educación física en el sistema educativo dominicano.

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