INEFI inicia capacitación para docentes de Educación Física

Participantes en el Curso-Taller de Psicomotricidad y Ludomotricidad que se inició este jueves en las instalaciones del Instituto Dominicano de Tecnología (IDT).

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SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), en coordinación con el Instituto Dominicano de Tecnología (IDT), inició este jueves el Curso-Taller de Psicomotricidad y Ludomotricidad en la Primera Infancia (0-6 años), dirigido a técnicos y maestros de Educación Física de distintas regionales del país.

La jornada forma parte de un programa de formación continua que se extenderá hasta el 22 de septiembre y que incluirá una charla magistral a cargo de especialistas nacionales e internacionales en el área.

El curso-taller es impartido por los especialistas internacionales Richard Almaguer López y Gladys Béquer Díaz, ambos con amplia experiencia en motricidad infantil, pedagogía deportiva y formación docente.

La actividad estuvo encabezada por Christian Hernández, encargado del Gabinete, quien representó al director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella. Durante su intervención, destacó que el objetivo de la capacitación es fortalecer las competencias de docentes y técnicos de Educación Física, especialmente aquellos que trabajan en el nivel inicial y el primer ciclo de primaria.

Hernández resaltó el interés de Rodríguez Mella en ampliar las aulas de motricidad en los centros educativos del país y agradeció las facilidades ofrecidas por el rector del IDT, Charles Benjamín Ellis, para hacer posible la iniciativa.

Ellis, a su vez, valoró el esfuerzo del Gobierno, a través del INEFI, para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, particularmente en la atención de los niños durante sus primeros años de formación.

“Este diplomado que iniciamos no es un evento aislado, es una alianza entre el INEFI y el IDT para que ustedes, los maestros, lleven esos conocimientos al aula. La calidad de un país se mide, entre otras cosas, en cómo cuida a sus niños en los primeros años de vida, porque los juegos y el movimiento son los cimientos sobre los que se construye todo aprendizaje”, expresó.

Formación continua

La facilitadora Gladys Béquer Díaz destacó la importancia de mantener actualizados los conocimientos relacionados con la psicomotricidad y la ludomotricidad infantil.

Explicó que este tipo de formación debe desarrollarse periódicamente, debido a que las metodologías, conceptos y evidencias científicas evolucionan con el tiempo.

“En determinado tiempo los conocimientos de este diplomado deben llevarse a cabo cada cierto tiempo porque se va renovando y los datos deben actualizarse”, señaló.

De su lado, el profesor Jacobo Moquete resaltó la utilidad de las aulas especializadas para el desarrollo de actividades de psicomotricidad y exhortó al Gobierno a incorporar estos espacios en los nuevos centros educativos que sean construidos en el país.

Moquete reconoció además la labor del INEFI y el IDT por la iniciativa y felicitó a Eliecer Soriano, Vladimir Acevedo y Belfys Franco, técnicos responsables de la instalación y montaje de estas aulas especiales.

En la actividad también estuvieron presentes Orlando Taveras, director docente del INEFI; Braian Cordero, director de Comunicaciones, y Dilenia Santos, coordinadora de la institución.

La iniciativa busca fortalecer la preparación de los docentes y promover el desarrollo de estrategias pedagógicas basadas en el juego y el movimiento como herramientas fundamentales para el aprendizaje durante la primera infancia.

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