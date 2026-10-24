Inauguran muestra sobre inmigración española en RD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Fundación de la Inmigración Española en la República Dominicana (FINMIESP) y la Embajada de España inauguraron una exposición itinerante que recoge los aportes de los inmigrantes españoles al desarrollo económico, social y cultural del país durante más de 150 años.

La muestra La inmigración española en la República Dominicana: una historia que contar reúne 24 paneles con fotografías, documentos y acontecimientos históricos que ilustran la influencia de esta comunidad en la economía, la educación, la arquitectura y las artes. Algunas imágenes se presentan por primera vez al público.

La apertura tuvo lugar en la Casa Club del Centro Español de Santiago, con la participación de su presidente, Juan Lendoiro; el titular de FINMIESP, José Vitienes Colubi, y la embajadora de España en el país, Lorea Arribalzaga Ceballos, entre otras personalidades.

El recorrido aborda distintos episodios migratorios, entre ellos la llegada de refugiados republicanos españoles a partir de 1939 y el establecimiento de familias dedicadas a la agricultura y el comercio a mediados del siglo XX. También destaca el papel de los inmigrantes en la educación superior, la literatura, las artes y la creación de asociaciones culturales.

El contenido se apoya en investigaciones de Manuel García Arévalo y Francis Pou León, así como en fondos del Archivo General de la Nación y colecciones familiares privadas.

Como parte de la iniciativa, FINMIESP invitó a inmigrantes españoles y sus descendientes a compartir fotografías, correspondencia, pasaportes y otros documentos para contribuir a la creación de un archivo histórico sobre esta comunidad.

La exposición permanecerá abierta al público de forma gratuita hasta el 11 de noviembre en el Centro Español de Santiago. Posteriormente, se presentará el 25 de noviembre en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en Santo Domingo, y el 4 de diciembre en el Club 2 de Julio, en San Pedro de Macorís.

dh/am