El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé presidió la ceremonia este viernes, junto a enviados de la ONU y del cuerpo diplomático, reseñó el diario Le Nouvelliste.

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Puerto Príncipe, 9 oct (Prensa Latina) El gobierno haitiano presentó de manera oficial la llamada Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) que opera desde hace meses hasta hoy contra esos grupos violentos en todo el país, reportaron medios locales.

El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé presidió la ceremonia de izado de banderas del ente militar y países que la integran, en la capitalina base de VertiÃ¿res, junto a enviados de la ONU y del cuerpo diplomático, añadió el diario Le Nouvelliste.

Las enseñas nacionales de los seis países que aportan ahora tropas a la FRG por mandato del organismo mundial fueron las de Guatemala, El Salvador, Chad, Mongolia, Jamaica y Sri Lanka, junto a la de la FRG y la de Haití, precisa el diario.

COMANDANTE DIJO TODOS TIENEN EL MISMO OBJETIVO

«Aunque provenimos de países diferentes, con culturas, idiomas, tradiciones militares y trayectorias profesionales distintas, decidimos unirnos en torno a un objetivo común», declaró en el acto el comandante de la FRG, general Erdenebat Batsuuri.

El alto cargo militar explicó que la misión de la FRG consiste en contribuir a establecer un entorno más seguro para la población haitiana, en colaboración con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, junto a los socios internacionales.

La ceremonia de oficialización de esa fuerza siguió a la renovación el 29 de septiembre de su mandato por el Consejo de Seguridad, fijado hasta el 31 de marzo de 2027.

LA FUERZA PUEDE CONTAR CON HASTA MIL 500 EFECTIVOS

La FRG está autorizada a contar con hasta cinco mil 500 efectivos para apoyar a las otras instituciones armadas haitianas en sus esfuerzos por contrarrestas las pandillas armadas y restablecer la seguridad.

El centro militar de VertiÃ¿res en que está instalada la institución militar tiene capacidad para unos dos mil soldados, y fue inaugurado durante la celebración el 1 de enero del 221Âº aniversario de la Batalla de VertiÃ¿res, que condujo a la independencia de Haití.

Haití sufre una crisis de inseguridad que causó, solo entre julio y septiembre, unos mil 223 muertos y 522 heridos, a causa de la violencia de las bandas y la lucha contra ellas, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país caribeño.

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