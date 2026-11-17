PUERTO PRINCIPE.- Al menos cinco miembros de las pandillas haitianas murieron durante los últimos días hasta hoy en operaciones de la Fuerza de Supresión de Bandas (FSB) desplegada por la ONU en el país, reportó un medio local.
Las bajas fueron entre los irregulares de la pandilla “Kokorat san ras”, que opera en las localidades Savane Longue y Carnifice, del norteño departamento de Artibonite, añadió el periódico Gazette Haití.
Los soldados de la FSB incautaron cinco fusiles, municiones y varias motocicletas, durante acciones que emplearon helicópteros y explosivos contra los bastiones de las bandas.
El director de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, Pierre Espérance, por su parte, valoró los avances de las fuerzas de seguridad en la lucha contra las pandillas, y llamó a intensificar las operaciones, sin descuidar la protección a la población.
jt-am
TODO EL PUEBLO DOMINICANO SE UNE EN EXPRESION DE SOLIDARIDAD, AMOR Y FRATERNIDAD PARA CON NUESTRA HERMANA PATRIA DE HAITI. FARO DE LUZ, DIGNIDAD Y LIBERTAD PARA EL MUNDO.
#BlackLivesMatter #RefugeesWelcome #NoHumanBeingIsIllegal #Factura1937
¿Tan «chin»?
Este periódico tiene un delay grande en todos los medio eso salió ayer y aquí hoy , eso fue antes de ayer, actualicen sus informantes.
maten 20 diario .llevan muy poco
HASTA QUE NO ELIMINEN A TODAS ESAS RATAS PANDILLERA NO HABRAS PAZ EN HAITI Y UNA PREGUNTA QUIEN O QUIENES ESTAN FINANCIANDO A ESAS CRIMINALES PANDILLAS
De seguro que los ricos empresarios y comerciantes haitianos, ya que los «pandilleros» nunca asaltan negocios, ni comercios, ni supermercados.
Pero idiota, si hay un clima de terror los negocios y todo en general se afectan. Primero piensa antes de decir burradas.
Una pregunta: ¿En qué se benefician los ricos creando un clima de terror?
DESCARTES DECIA’ PIENSO Y LUEGO EXISTO, USA EL CEREBRO ANTES DE ESCRIBIR DISPARATES QUE NINGÚN DUEÑO DE NINGUNA EMPRESA QUIERE QUE LOS CLIENTES SE LES VAYAN DE LA ZONA DONDE HIZO UNA INVERSION MILLONARIA, LO MISMO DIGO CON EL CAPITALISMO, LOS RICOS NECESITAN QUE LA GENTE GANE DINERO PARA QUE LES COMPREN SUS PRODUCTOS Y POR ESO DAN REGALIAS, LIQUIDACION, PERO HAY QUE TRABAJAR Y SUPERARSE CON LA EDUCACIÓN PERO EL QUE ES UN VAGO COMUNISTA NO LE HABLES DE ESO
EL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL U OLVIDASTE QUE DESDE COLOMBIA VINO TODA UNA PANDILLA Y MATO A MOIS AL ESTILÓ DE SCAREFACE, HASTA LOS POLICIAS Y GUARDAESPALDAS LO TRAICIONARON SE VENDIERON CUAN PROSTI TUTAS Y AUN ASI T MARRA QUIERE SEGUIR ESCRIBIENDO DISPARATES DE QUE ES DISQUE UN FARO DE LUZ, UN PAIS HECHO EL DESASTRE MAS GRANDE EN TODO EL PLANETA Y EL ESCRIBIENDO BASURA MIENTRAS LAS BANDAS ESTAN AHORA MISMO HACIENDOLE UNA MEGA FACTURA A HAITI PERO DE ESA EL NUNCA VA HABLAR PORQUE NO LE SIRVE PARA EL CHANTAJE.