SAN SALVADOR (Prensa Latina).- El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Patrick Pélissier, abordó hoy en El Salvador los desafíos que enfrenta su nación en materia de estabilidad, construcción de consensos nacionales y lucha contra el crimen organizado.

Durante su intervención en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, Pélissier señaló cómo los fenómenos naturales afectan a la población haitiana y profundizan las dificultades sociales y económicas del país, precisó la vicepresidencia salvadoreña en su cuenta en la red social X.

Al participar en el panel Haití, un país en permanente construcción, el político y académico haitiano Jerry Tardieu recordó los desafíos enfrentados por El Salvador ante la violencia de las pandillas.

«Vivimos un momento clave, en el que Haití y El Salvador pueden unir sus fuerzas para demostrar que la solidaridad panamericana no es una palabra vana y que la cooperación Sur-Sur es una realidad» dijo.

Pélissier llegó a la nación centroamericana para participar en la Conferencia en representación del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, cuya visita fue anunciada previamente por el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa.

Entre los temas previstos figura el futuro de los más de dos mil efectivos salvadoreños desplegados en ese país caribeño.

El 18 de octubre fueron emboscados en Haití cuatro soldados salvadoreños que formaban parte de la misión internacional de la Organización de las Naciones Unidas y hasta el momento se desconoce su paradero.

A raíz del suceso, el presidente Nayib Bukele envió unos dos mil soldados y equipamiento militar para rescatar a los uniformados, aunque luego trascendió que la presencia salvadoreña responde a un acuerdo bilateral con las autoridades haitianas.

Desde la llegada de las tropas salvadoreñas, las opiniones son dispares, aunque muchos concuerdan con rescatar a sus compatriotas, comienzan las preguntas sobre quién costeará la operación militar.

En esta jornada, diversos medios internacionales divulgaron imágenes de los haitianos en apoyo a la presencia de las tropas salvadoreñas en su país para erradicar los grupos armados que asolan a la isla caribeña desde hace años.

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